Odlučio da stane uz nju: Munja pružio Stefani utehu i najavio napad na Matoru! (VIDEO)

Besan kao ris!

Danijel Dujković Munjez prišao je uplakanoj Stefani Grujić, nakon sukoba koji je imala sa Jovanom Tomić Matorom, i poručio joj da će stati u njenu zaštitu ako bude nastavila da je napada.

- Šta je problem? - pitao je Munja.

- Sve ide na to šta radim i sa kim sedim - rekla je ona.

- Kome se pravdaš? - pitao je Munja.

- Ja ću da radim šta hoću. Nikad više neću da budem sa njom - govorila je Stefani.

- Ja ću morati da se umešam, nisi dužna da trpiš tu torturu. Konstantinu treba normalna majka - dodao je on.

- Ja sam rekla da je moje mišljenje da me nije volela, a ona kaže. "Mogu i ja to da kažem jer ćeš se pomiriti sa Munjom". Ona ne može da poredi tebe i mene i Draganu i nju. One se hvataju, mi nemamo taj odnos - pričala je Stefani.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić