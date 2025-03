PODIVLJALA! Anđeli zbog prljavog plesa Gastoza i Aneli pala roletna, odmah mu pripretila: Upoznaćeš me onakvu... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević pročitao je sledeće pitanje Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Šta bi uradio da ti devojka igra sa nekim muškarcem tebi iza leđa, kao ti sa Aneli što si igrao prljavi ples, koji niz uvreda bi dobila od tebe - glasilo je pitanje.

- Počeo bih od familije, pa sve do psa, šalim se...Ja sam čist u glavi što se tiče mojih emocija, znam ko je moja devojka i to je to, ne mogu da je zamenim. Ja sam slobodan lik, ja se tako ponašam unutra, ali i napolju - rekao je Gastoz.

- Daj bre, šta bi mi izgovorio da me vidi s drugim muškarcem... - rekla je Anđela.

- Da su joj ti muškarci drugari, što da ne, što ne bi poljubili?! Da sada preteraju, drugo bi bilo...Ako je sve u normalama i granicama, što da ne?! Bilo bi mi čudo da grli i ljubi Milovana, ali sa Karićem, Kadrom ili Bakijem, Luka, Peja, to... - rekao je Gastoz.

- Što se tiče ovoga, ima to da dođe da cmokne svaku u glavu. Do sada nikada nije ni sa jednom ženom tako plesao, tako se prvi put dogodilo i poslednji. To ti je prvi i poslednji ples, upoznaćeš Anđelu koju do sada nisi upoznao - rekla je Anđela.

- To: "jasno" tamo kome možeš, je l' ti je jasno?! Meni tako ne možeš, ćao - rekao je Gastoz.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić