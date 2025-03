Šok razgovor!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Dragani Stojančević.

- Zašto si bila sa svim tim muškarcima, Šebezom, Janjušem, Terzom i još ne znamo koje kada si lezbijka - glasilo je pitanje.

- Nisam lezbijka, Jovanino društvo mi prija i njena pažnja. Nismo se poljubile, nismo intimne, družimo se i tako će ostati - rekla je Dragana.

Milan je sledeće pitanje pročitao Bori Terziću Terzi.

- Kakav ti ti to prijatelj Peji kada si smišljao zadatak za pivo, a koji znaš da bi ugrozio njihovu vezu - glasilo je pitanje.

- Pokazao sam da sam prijatelj, nisam ni uradio - rekao je Terza.

- Ja se ne bih ljutio, ali bi se Ena ljutila, pa bi mi bilo krivo zbog nje. Ja ne doživljavam ovo više ozbiljno, Munja i Terza se sa svojim životima sprdaju, tako da eto - rekao je Peja.

- Odustao je na kraju, a svakako sam se iznervirala, ovo nije lepo, jer se neko sprda ovde sa mnom. To što Peja kaže da se ne bi ljutio, pričaćemo večeras. Ispadam ovde huliganka bahata kada branim svoj odnos, dok nekog drugog bude bolela - rekla je Ena.

Mateji Matijeviću pročitano je naredno pitanje.

- Da li je moguće da vi osuđujete Stefani i Munju zbog normalnog odnosa zbog bebe, a Terzi ste isprali mozak da mora da bude miš zbog dobrog odnosa sa Milicom i zbog bebe - glasilo je pitanje.

- Nisam osudio, samo sam rekao da mi je prebrzo i, čini mi se, lažan odnos. Okrivila ga je da joj je na kvarno napravio dete...Boli me ku*ac, spavajte zagrljeni, samo mi je nelogično da se tako lako prešlo preko nekih optužbi - rekao je Mateja.

- On je rekao da to osuđuje, ali da ga to ne intresuje, rekao je da ga intresuje samo dete - rekao je Bebica.

- Treba vremena, reagovao je na jedan način kada je ušla Matora, izbušili smo ga ovde zbog toga, onda sada ovako, pa mi opet - rekla je Kačavenda.

- Ako konstatujemo da postoji problem, hajde neko da kaže koje je rešenje?! - rekao je Đedović.

- Munja je jedina žrtva ovde. Ja ne bih komentarisala šta je normalno, jer ovo što se dešava nije normalno. Ima toliko stvari koje mi ne znamo i koje ćemo tek saznati. Uobičajeno je da napada Matoru, jer je ovde Milica napadala Sofiju - rekla je Ena.

- Mateja ti mene baš mrziš, ti mene kriviš za sve - rekla je Stefani.

- A što?! Evo na primer, meni Munja nosi najveću krivicu, jer je napravio dete tebi koja si nezrela - rekao je Matijević.

- Da li je neko pomislio da je Milica imala uticaja da Munja bude "N.N.", nego Matora - pitala je Ena

- Čule smo se, ali devojka nije ništa znala - rekla je Stefani.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić