Milovan oštro osudio Gastozovo ponašanje, Luka skočio kao oparen, pa uputili jedan drugom žestoke uvrede! (VIDEO)

Karambol!

Naredno pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je za Milovana Minića.

- S' obzirom da si ispratio situaciju i Gastozovo ponašanje na žurci sa drugim devojkama, kao i svađu Luke i Anđele... Šta misliš kakav je on muškarac? - glasilo je pitanje.

- Bilo mu je ponašanje karastrofa, devojka nije bila ništa kriva... On je prišao njima prvo. Za sinoć su krivi isključivo Luka i Gastoz - rekao je Milovan.

- Koga sam ja vređao sinoć, nju nisam... Što sam kriv, što sam im ponudio da jedem. Bolje reci šta si pričao za Gastoza danas, kako je nasilnik - rekao je Luka.

- Jeste, rekao sam. Nisam opravdao njegovo ponašanje - rekao je Milovan.

- Da, rekao sam danas da je tvoje ponašanje bilo bruka i sramota. Trebao si da reaguješ na Luku, da zaustaviš to. Devojka nije bila kriva ni malo, trebao si da uzmeš svoju devojku za ruku i odvedeš u sobu - rekao je Milovan.

- Tebe su ovde majka i otac dovezli, i ti imaš pravo da komentarišeš mene ovde - rekao je Luka.

- Odlepio sam sinoć, slažem se sa Milovanom. Nije moje ponašanje dobro od sinoć, ne daj Bože da se ponovi - rekao je Gastoz.

- Drugačije sam ja shvatio kada je on rekao 'da vam dam dva jaja' - rekao je Milovan.

Naredno pitanje je za sve Elitare, kako se niko od ukućana nije setio da priđe Anđeli, sem Milovana - glasilo je pitanje.

- Takva je situacija bila, ne želim da pričam o tome. Hvala Milovanu na svemu. Bile su sekunde, niko se tome nije nadao. Jesu ljudi sedeli sa strane, ali ko je mogao da očekuje. Hvala Milovanu što je prišao, opet kažem... Zadesilo se tako i drugi bi mi pomogli... Što se tiče Luke i tog sukoba, rekla sam mu više puta da mi je nebitan. Nisam mislila ništa loše, večerala sam sa svojim dečkom. Luka je dobacio, nije znao šta se desilo na žurci. Uvredilo me je to što si nas provocirao, to mi je bilo odvratno - rekla je Anđela.

- Slažem se, nisam znao šta se desilo pre toga - rekao je Luka.

Naredno pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

- Da li je moguće da se posle svega savetuješ sa Slađom Poršelinom? Daj saberi se - glasilo je pitanje.

- Pa moguće se. Slađa meni odgovara, treba mi ovde - rekla je Aneli.

- Neću da mi vi ovde govorite koga ću ja da branim ovde, sve ću da vas napadam ovde - rekla je Slađa.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: K.K.