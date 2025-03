Sav prljav veš ugledao svetlost dana: Matora otkrila što je zaključala Stefani u stanu (VIDEO)

Au!

Naredni klip koji je pušten u Beloj kući je klip na kojem Stefani i Đedović razgovaraju o Matoroj i njenim malverzacijama.

- Ja neću da budem ona i da govorim o svemu što je ona radila, ali jako je ružno da priča da ja nisam bila tu za moje roditelje, to je ružno i jadno. Ona je govorila kako lažem da sam bila u kafani a nisam brinula o ocu, a taj lokal radi do 1. Ko o čemu sve je jasno, a očekujem svašta o izlasku mom i šta sam ja radila, a što se tiče mojih poroka, imam ih, bilo je svega, volela sam da popijem deset piva. Što se tiče doktorke, ja sam se dopisivala kada smo Stefani i ja bile u sukobu, ništa tu nije bilo, ništa varanje, bludničenje, to je lažno - rekla je MAtora.

- A pevačica i njena drugarica iz Francuske - upitala je Stefani.

- Ja se ni sa jednom nisam tako dopisivala sve je bilo prijateljski. Moram da kažem da moja majka nije volela Stefani zbog jedne situjacije, a ja sam nju zaključala tada kada je sam išla - rekla je Matora.

Ivana je nakon toga otkrila da je Ermina Pašović objavila slike iz Matorinog telefona.

- Ti preko mene pokušavaš da napraviš priču, ali ti ne ide, ti si prodalala toliko ljudi i prijatelja - rekla je Stefani.

- Moj drug je bio sa Jovanom Pevačicom, koja se družila sa Stefani tada - rekla je Matora.

