Mala opajdara... Aneli besna kao ris zbog Luke i Stefani, zbog ovog detalja je shvatila da između njih sevaju varnice! (VIDEO)

Ne prestaje da drami!

Aneli Ahmić sedela je u pabu "Prijatelji" sa Slađom Lazić i sve vreme joj se žalila na Luku Vujovića, jer je sklopila sve kockice i shvatila da je bacio oko na Stefani Grujić.

- Mala opajdara, došla je sa svima da se vata - rekla je Slađa.

- Nije ona kriva, vide ljudi okolo. Mene intuicija nikad ne vara. Ja sam rekla večeras to, a videla sam i druge stvari prethodna dva dana. Mene prave budalom kad to kažem. Ja sam to shvatila jer on mene nije hteo da zagrli ispred nje... - govorila je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić