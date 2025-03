Slomila se na komade: Anđela pala u očaj jer joj je Gastoz okrenuo leđa, njeni jecaji odzvanjaju Šimanovcima! (VIDEO)

Ne može da se obuzda!

Anđela Đuričić završila je u suzama nakon što je Nenad Marinković Gastoz odlučio da napusti kuću Odabranih i ne spava sa njom. Ona je jecala na sav glas i Nikoli Grujiću Gruji se žalila na njegovo ponašanje.

- On je sam napravio probleme, prebacio je... Odgovorila sam mu na 700 pitanja, nisam više mogla da odgovaram na pitanj i on je prebacio... Sam je napravio problem jer se mešao u tuđe rasprave i svađao se sa Urošem. Sve je sam napravio. Ja sve da slušam, a on da spava. Ja nikoga ne diram prva, on sve zakuva, a ja da bijem sama. On je otišao da spava i kao je bitan. Ja sad moram da slušam kako će da mi dobacuje k*rava celu jutro, ja ovo ne mogu... Nemam više snage i nikoga ne diram prva - jecala je Anđela.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić