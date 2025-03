ŠOK! Stefani tvrdi da joj je Osman javno pretio Matorinim telefonom, nastavila da iznosi nove detalje skandaloznih svađa: Kupala sam te...(VIDEO)

Prešla na Osmana!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a učesnici su imali prlike da pogledaju razgovor Marka Đedović i Stefani Grujić koja je otkrila da je Matora tukla pred majkom, dok je njena mama branila od Matore. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Matoroj kako bi prokomentarisala klip.

- Vidim da je bila na seansi kod Marka. Njega najviše razumem, njemu je najbolje i ja bih koristila. Stefani je svu istinu rekla inače ovde, a meni više ne pada na pamet da je demantujem, pa da ona skače i da vrišti. Zamisli ja sam nju pijana udarila po ruci, a ona je baš odreagovala mirno jer je ona tako mirna. Nije slagala na klipu ništa osim da mi je pepeo pao, ja sam sklonila igračkicu - rekla je Matora.

- Ja sam joj otvorila sva piva i prosula u sudoperu, ja sam joj deset puta rekla da ne pije toliko - rekla je Stefani.

- Reci gde sam bila onda i gde sam spavala. Reci kako sam plakala na podu pred tvojom majkom kad si me pretukla, to nije bitno, a bitno je to što sam ja tebe zakačila po ruci - rekla je Matora.

- Već peti put čujem kako je Stefanina mama bila tu, kako te nije odvukla kući i rekla: ''Mrš bre, kreći'' - rekao je Karić.

- Ja sam punoletna, kako ona može da mi određuje - rekla je Stefani.

- Njena mama je uvek bila na mojoj strani i branila me, čak me i mirila sa njom. Ona nije slagala šta je rekla na klipu, ali je pre toga ona mene iznapušavala i vređala pred njenom majkom, bila je agresivna prema meni, a ja sam se sklupčala u ćebe i plakala - rekla je Matora.

- Kenjaš mamu li ti j*ebem, povraćaš, bila si mortus pijana dok sam te ja kupala. Obećavala si da ćeš se promeniti. Ja sam nju htela da šaljem na lečenje, ona je došla po mene na pregled mortus pijana, pokačile smo se i ona mi je cepnula sliku ultrazvuka- rekla je Stefani.

- Ja sam uz Jovanu, verujem njoj. Ja nisam još čula nijedan lep trenutak da su imale, ne znam zašto je ostajala Stefani u tom odnosu, ako je sve bilo loše - rekla je Dragana.

- Ja neke stvari verujem Stefani, neke Matoroj. Meni nije samo jasno da te majka trudnu ostavlja sa takvom devojkom. Mi ništa ne bi znali od ovoga da Matora nije ušla u odnos sa Draganom - rekao je Karić.

- Ja sam saznala da je ona jednoj osobi sve ispričala o našim svađama i svemu. Pre nego što ću da uđem, Osman je ekskluzivno okačio njen telefon kako bi se meni svetio - rekla je Stefani.

- Meni ovo ne pije vodu što je Stefani nije rekla. Osman je predao telefon Ermini jer je shvatio kako stvari stoje - rekao je Munjez.

