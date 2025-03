DEBATA KRENULA ŽESTOKO: Matora vinula Sanju u nebesa, Stefani otkrila zbog čega su KRILE TRUDNOĆU (VIDEO)

Haos!

Moderator Debate Marko Đedović dao je reč Jovani Tomić Matoroj.

- Dođete u rijaliti kao i ja i ispadnete bolesnica, kako hoćete da ukradete nekome dete i tako dalje, a zapravo ja samo nađem socijalne slučajeve. Meni je psihijatar rekao da sam infatilna i verovatno sam malo zakržljala u razvoju. Iz te opsesije, isti je televizor, ja volim tu opsesiju i to kidanje. Ta opsesija počinje da slabi kada vidiš da te ni ta opsesija ne radi, postane ti sve dosadno - rekla je Matora.

- Je l' pravite greške što samo želite ljubav i pažnju, zagrljaje - pitao je Marko.

- Dobro, ja stvarno srljam, nemam pravo da morališem i da ke*am, ima tu svega, ima tu i kompleksa. Nisam dobro psihički, polupana sam, adrenalin i to sve...Zaljubila sam se u Draganu, imam želju da isteram ono što nije istina, a ono što proziva, negde me boli uvo - rekla je Matora.

- Da li ti ulaziš u nove odnose jer si opsednuta tome da nekome pripadaš - pitao je Marko.

- Meni se sa Draganom to desilo spontano...Jesam, osećala sam se voljeno, jesam. Mislim na Sanju, mislim da me je volela. Završilo se zbog nekih stvari koje su se dešavale napolju. Ta veza mi je najduža i u najlepšem sećanju mi je ostala - rekla je Matora.

- Ti ne smatraš da te je Stefani volela - pitao je Karić.

- Ne mislim, ali ne mislim i da me je koristila materijalno i to. Uvek je imala emocije prema Munji dok je bila u odnosu sa mnom...Moje dve prošle veze nikada telefon nisam uzela u ruku. Ona je blokirala Zolu, a ona mi je blokirala sve, pa čak i drugaricu Milenu koja mi je poslala: "Kako ti je otac" - rekla je Matora.

- To je ona s kojom si bila u vezi - rekla je Stefani.

- Ne, nikada nismo bili u vezi, nikada mi nije bila devojka - rekla je Matora.

- Stefane bila je frka oko izjavljivanja, zbog onoga što je rekao njegov drug, pa je to tako bilo - rekla je Stefani.

- Da je bila velika ljubav između mene i Stefani, ja ne bih bila zaljubljena u Draganu sada - rekla je Matora.

- Da li postoji rešenje za to nezdravo ponašanje - pitao je Đedović.

- Postoji, da se raziđemo i to je to. Ako smo radili sve zajedno, ovde ne postoji jedan krivac, nego i ona i ja. Ona i ja smo zajedno na ovoj stolici, smatram da smo obe bolesne, a najbolja stvar koja je mogla da nam se desi je da ona ode svojim putem, ja svojim putem - rekla je Matora.

- Iz kog razloga smo krile trudnoću - pitala je Stefani.

- Zbog mojih roditelja i javnosti...Vezu smo krile od javnosti i ja sam krila od mojih roditelja jer nisu bili zdravstveno sposobni da to prihvate. Moj odnos sa Stefani se, i prema Kosti, ne bi promenio i da je Munja na papiru otac deteta - rekla je Matora.

- Zbog njenih roditelja koji su bili jako bolesni, zbog društva i zbog medija. Tvoja drugarica Matora je to predložila - rekla je Stefani.

- Nikada u životu, ja sam znala da će doći do ovoga. Kada si ti aludirao i kada ti je Ivan zamerao, do juče je ona pričala da je to njena odluka i da se ona pitala za sve to i sada se naprasno menja situacija - rekla je Matora.

Autor: Nikola Žugić