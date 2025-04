NEISTINE SU SVE ŠTO JE IZGOVARAO: Stefaović opet negirao tvrdnje svog oca kako bi odbranio Sanju, ona žestoko prozvala njegovu porodicu! (VIDEO)

Haos!

Na prvom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici su imali priliku da vide svađa Marka Stefanovića i Sanje Grujić. Nakon završenog klipa, voditelj Milan Milošević dao je reč Stefanoviću.

- Kada se transparentno svađate sve se čuje, zašto kada stigne pitanje, poričete sve ono što svi imaju priliku da čuju? - upitao je voditelj.

- Ja sam sve što smo čuli tokom rasprave i ponovio za stolom. Držaću se klipa. Ovo je bilo posle izjave mog oca, koju smo čuli tokom ''Pitanja gledalava''. Pogodilo je njega, ali i mene. Neistine su sve što je on izgovarao. Pokušavao sam Sanji da objasnim da sve što je rekao moj otac može da se demantuje ako se objave lepi momenti sa Sanjom i njenom porodicom. Pokušavao sam Sanji da dokažem neke stvari, da držim njenu i moju stranu, ako ona misli drugačije, onda dobro - odgovrio je Marko.

- Mene je najviše iztnerviralo uplitanje moje majke od strane Markove porodice, kao i ružne reči koje je izrekla Ena na njen račun. Meni je drago jer je pušten klip, koji je potvrdio sve o čemu smo Marko i ja pričali. Ja sam dokazala da nikom ne želim da preotmem nekog, jer ja ne mogu da preotmem sina od roditelja. Ja sam smatrala da sam ja poželjna u njegovoj porodici, jer sam upoznala celu njegovu familiju. Pogodilo me je jer je njegov otac mene lažno prihvatio, jer sam umela nekoliko dana da budem kod njih i prenoćim, on me poljubi u glavu, a onda dođem do toga da čujem da me vređa. Činjenica je da Marko nikada nije imao dobar odnos sa njim - kazala je Sanja.

- Sanja je mene na klipu uvredila. Ja sam za njenu mamu rekla da je vračara, a ona za moje dete da je degenerično. Sanja je osoba koja nabraja reči jednu za drugom konstantno, ne zna ni sama šta je rekla. Žao mi je Marka zbog svega što je rekao o odnosu sa ocem, ali mislim Sanja njime dodatno manipuliše, te je nabrijan na porodicu dodatno. Sigurna sam da je njegov otac primetio da je ona loša po Marka i da zato ne mogu iskreno da podže ceo taj odnos. Sigurna sam i da je Sanjina mama jedno veliko zlo, čime je tebe takvu rodila - kazala je Ena.

- Nikada se nisam tim vradžbinama bavila, to je uvek bilo daleko od mene - kazala je Sanja.

- Ja imam pravo da mislim da je tako, jer ovo njegovo ponašanje nije čisto - rekao je Marko.

