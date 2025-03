Patološka lažovčina i ljudska blamčina: Uroš demolirao Kordu žestokim argumentima, Ana u suzama najavila raskid (VIDEO)

Raspalio rafalu paljbu!

Uroš Stanić uleteo je u radioe-emisiju "Amneziju" dok su gostovali Stefan Korda i Ana Nikolić, kako bi im rekao u lice sve što misli o skandalu koji se desio.

- Ovo je priča za decu, ne verujem šta slušam. Ana je tek blam. On je priznao da se dopisivao, a Ana ćuti. Ti si takva patološka lažovčina i jedna blamčina ljudska. On ne tuguje za ocem svoje devojke nego se čuje sa Zolom i svim živima, gleda ljudima storije. On je rekao da je napolju sahrana bila BUM! On je bio baziran na preglede. Ti si baziran na Sašku, a ovu devojku fortaš. Ana će očigledno praštato gore stvari. Ana je za Novu godinu dala novu šansu, a on je rekao da će da je šiša na ćelavo. Iz koristi si ušao sa njom, a sad nas fortaš. Smislio je sve i izigravao je ovde žrtvu da nije pisao, a nju je emotivno manipulisao - govorio je Uroš.

- Ajde pali, čeka te Đole da se izj*bete - rekao je Korda.

- Ja se trenutno ne osećam dobro. Ne verujem da mi je rekao istinu. Možda za Uskrs dobijem čestitku, rekla sam šta da mi pišu. Ako me je slagao ja na našu priču stavljam tačku. Ne bih mu oprostila jer to se ne radi na takav dan - pričala je Ana.

- Da li ćeš stati na stranu njega ili porodice ako je istina bar malo što je rekao? - pitao je Terza.

- Morala bih da razmislim ako je ovako kako je reako. Moram malo da razmislim... Jako mi je teško jer me tata nije sačekao - odgovorila je ona, a onda počela da plače.

