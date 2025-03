Pokušala da zataška istinu: Mimas progovorila o Sanji Grujić, pa otkrila da li je drži u šaci (VIDEO)

Prijateljstvo na tankom ledu?

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka je pročitala pitanje za Sanju Grujić.

- Brineš o tuđim snimcima, a kruži i tvoj kako pokazuješ grudi za jednu cigaretu - glasilo je pitanje.

- To je nemoguće. Ljudi svašta pričaju i misle - rekla je kratko Sanja.

- Svako ima svoje snimke, dela i nedela. Nema šta da komentarišem. Kako ima ona svoje, tako imam i ja i to zna ceo svet. Rekla sam sve što se tiče njenog učešća, kako ona meni tako ja njoj, kako njoj neko tako ona njemu i to je to - komentarisala je Anđela.

- Ja to iskreno nisam video, a od Janjuša sam čuo da jeste - dodao je Zola.

- Mislim da je red da se fokusira na moje trenutno učešće. Vraćaju se na moju prošlost, a ja njima komentarišem sadašnjost - poručila je Grujićeva.

Naredno pitanje bilo je za Sandru Obradović.

- Kakvo mišljenje imaš o Janjušu? - glasilo je pitanje.

- On je izgleda jedan veliki gospodin i stvarno bih volela da dođe bolje da ga upoznam - rekla je Sandra.

- Sandra, to je blam - dobacio je Đole VIP Kralj.

- Ako je blam to je moj blam, a nije vaš - odbrusila je ona.

Naredno pitanje bilo je za Milenu Mimas Šarac.

- Zašto se bojiš Sanje, sama si rekla da imaš šta da kažeš ali da se bojiš - glasilo je pitanje.

- Ja se ne bojim, to nisam nikad rekla. Ja stojim iza toga da nisam rekla da se plašim Sanje.... Ne znam da sam pričala... Sofija me je pitala da li je bila plava, ja sam rekla da jeste i da se pred rijaliti ofarbala u crno. Ja mogu da komentarišem isto što i svi postupke i učešća, a za spoljni svet ne bih iznosila za nekoga sa kim sam provodila vreme - pričala je Mimas.

- Milena i ja smo pričale sa Mimom i jednom mi je rekla da mi veruje i da sam u pravu. Ona se složila sa onim što sam ja rekla - dodala je Sofija.

- Ja kad sam gledala Mima je ružno pričala o meni, imala je neke doskočice. Ja sam njoj to odmah zamerila. Može da priča šta hoće, neću joj to zameriti jer nemam ništa strašno da kažem osim da zamerim ponašanje prema meni. Njeni kad su bili ovde rekli su joj da sam joj pravi prijatelj i da sam je branila. Ovo ostalo je na Mimi da ona pokaže kakva je - govorila je Sanja.

- Mima nije izgovorila, ali je insinuirala na to da je Sofija bila u pravu i facijalnom ekspresijom potvrđivala - rekla je Kačavenda.

Autor: A. Nikolić