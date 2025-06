Ne zaustavlja se: Gastoz nastavlja da proziva Kačavendu, poručio joj da je BLAM! (VIDEO)

Prijateljstvo na tankom ledu!

Nenad Marinković Gastoz za vreme reklama nastavio je raspravu sa Milenom Kačavendom zbog lepih reči koje je imala za Nenada Macanovića Bebicu tokom današnje podele budžeta.

- Jao... Ja moram da se ogradim, nisam očekivao to mi je kao grom iz vedra neba da veličaš jednog spihopatu i mufljuza - govorio je Gastoz.

- Mene to ne zanima, on je meni top i bio je tu u mnogim situacijama - rekla je Milena.

- Nikad nisam čuo za to za devet i po meseci - dodao je Gastoz.

- Ja sam Teodoru prošle godine raznosila komentarisanjem, ali to nema veze, naš odnos je poseban. Nikad nije bilo kao sa Terzom i Munjom, meni je bitno kakav je on prema meni, a ne kako on učestvuje - govorila je Milena Kačavenda.

- Ja ne želim da budem hvaljem posle njega - rekao je Gastoz.

- Nije poenta da da sve srenje i velke budžete na početku, gledaoci neka čekaju - dodala je Sofija.

- Otkad ste vi tako profesionalne? - pitao je on.

- Nemoj da pričamo o tvojim prijateljstvima od 10 godina - govorila je Milena.

- Dokazano da nisu postojala. Blam - poručio je Gastoz.

Autor: A. Nikolić