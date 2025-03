Kad god možeš moju vezu... Gastoz najavio Matoroj šut-kartu, Anđela iznela nove detalje njegovog blaćenja Tomićeve! (VIDEO)

Na tankom ledu!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Sanju Grujić i Marka Stefanovića.

- Toliko ste likovali što je Matora navela samo vas za pravu vezu i time bacila ljagu da je Gastoz fejk, a on zamalo da ugrozi svoju vezu zbog nje - glasilo je pitanje.

- Ja nisam likovala, ja sam i sama tako protumačila i nisam htela da se ubacujem neka sami rešavaju probleme. Mene oni ne zanimaju, ja sam za sebe i mi smo u vezi. Ja ako njih doživljavam kao vezu, onda sebe doživljavam kao vanbračnu zajednicu. Smešno je i degutantno da se poredim sa bilo kim. Ovo sad što imamo ne mogu da poredim ni sa kim. Ne likujem, ali zašto bih krila svoju sreću kad me neko pohvali? Ove sezone nemamo manu, napolju nismo imali skandale. Neka Gastoz odgovori što je imao frustracije i što je zamerio prijateljici - govorila je Sanja.

- Nismo likovali, bilo mi je drago što je Matora to rekla. Matora mu je ponovila da je to njeno mišljenje i drago mi je da je ostala dosledna svojim rečima. Ne znam što je Gastoza to pogodilo, mi se nikad nismo uporedili sa vama - pričao je Marko.

- Vi ste ovde nebitni - rekao je Gastoz.

- Nemoj da se jednom posvađam sa devojom, svi ćete da padnete u zaborav. anđela treba da bude realna i kaže šta se meni i Sanji sve merilo u šestici. Ja sam rekao Matoroj da ne znam što je Gastoz njoj to zamerio ako su iskreni prijatelji. Mislim da je Matora rekla iskreno mišljenje, ne znam šta to utiče na njihovo prijateljstvo ako je iskreno kao što pričaju. Matora je Gastozu iskren prijatelj, ne znam koliko je on iskren ako to utiče na njegov odnos - dodao je Marko.

- Ako mu je toliko stalno trebalo je da prekine prijateljstvo kad mu je Matora izvređala devojku, a on ju je uzeo za omiljenu. Sad treba da ćuti - rekla je Sanja.

- Nije mi se svidelo, zamerio sam joj i rekao. Ja sam mislila da će vremenom da promeni to jer mislim da iz ove perspektive ne može da vidi da je to fejk. Ne želim da prestanemo da se družimo, ali ako glupi komentari ne prestaju da se dešavaju mislim da ću joj reći: "Duže, da li me j*beš ili šta?", onda ću prestati da se družim sa njom. Ne želim da se to ponavlja, koliko god da ona ima svoje mišljenje sad svako može da ispira usta. Ja sam tebe pustio da ulaziš u nešto, a rekao si da ti je porodica na prvom mestu i da nećeš da praviš isto, a ti svaki put kad možeš pop*diš moju vezu - govorio je Gastoz.

- Mene baš briga šta će drugi da kažu i šta će da pričaju. Ja sam saznala da je Stefani pričala i sve se uklapa, ja verujem da je Matora pričala da je Gastoz sa mnom zbog priče u rijalitiju. Ja apsolutno verujem da je Matora to pričala Stefani jer je slično pričala za Anđela i vezu sa Anitom. Ostajem pri svemu što sam rekla, neću više da budem neko ko narušava njihov odnos. Znam da stvari koje je rekao u rehabu da mi je time potvrdio ono što mislim. Rekao je u hotelu da je hteo nešto da je pita, ja to nisam ni znala, a da je ona pogledala u kamere i okrenula se priča i da su pare bitnije od drugarstva. Meni je to samo potvrda lošeg mišljenje. Ja stvarno mislim da ona njemu nije prijatelj. Kad je Stefani to iznela ona to nije demantovala, a Gastoz je imao reakciju kao da je već čuo tu priču. U ovoj kući sam ti prijatelj samo ja - govorila je Anđela.

- Nećeš me uzeti samo za sebe, Anđela. Kad ćeš da me zaprosiš? - pitao je Gastoz.

- Nekad sam bolja, nekad sam gora, ali trudim se da budem iskrena i ukažem mu na greške - dodala je ona.

Autor: A. Nikolić