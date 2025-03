Jedina ljigavština o kojoj možemo da pričamo je tvoj rođeni brat: Stefani žestoko zapretila Matoroj, spremna da iznese njene porodične tajne! (VIDEO)

Drama u programu!

Na samom početku emisije "Pitanja novinara" Darko Tanasijević razgovarao je sa Stefani Grujić o turbulencijama koje ima sa Jovanom Tomić Matorom i navodima da ju je tokom cele veze Matora finansirala.

- Ona treba da kaže koliko novca je potrošila na mene. Ona je pohvalila moje patike koje sam ja platila svojim novcem, a patike koje mi je ona kupla nije znala da pohvali, a to je verovatno zbog cene jer one koje sam ja kupila su tri puta skuplje. Ne znam kako je ona mene to finansirala, pošto govori o parama koje ja nisam videla. Prošle godine je uzimala Aniti gaće i čarape, a sad govori da je od sebe pravim Anitu. Naljutila se kad smo se svađale - govorila je Stefani.

- To su pitanja za nju, ja odgovore nisam dobila. Ručkovi su dolazili da je išla kući, ali kad nije išla kući tad ni ručkovi nisu mogli da dolaze. Njena mama je od početka znala da smo ona i ja zajedno. Moje mišljenje je da je ona to često radila i da ja za to nisam znala. Jovanina mama je zvala Tamaru, pitala da li ja branim da ona dolazi kući... Njena mama je zvala i da pita da li sam ja zabranila da ide njen otac na hemoterapije - rekla je Grujićeva.

Ja sam bila isfrustrirana jer su njeni roditelji mislili da ja branimda ih viđa, a nisam. Nisam mogla nju od 35 godina da teram trudna... Imala sam situaciji kad iz Smedereva dođem kod nje u stan i napravim haos. Kako je trudnoća odmicala nisam mogla da se uklpim u njen stil života, niti sam htela. Kad god je pravila problem pokušavala sam da je ostavim, govorila je da će biti bolje, a ja sam na to pristajala. Trebala sam to ranije da prekinem - rekla je Stefani.

- Nije mi jasna priča o 5.000 evra kod njene majke u šteku. Ona je rekla da je to bio njen novac i da ga je uzela kad ste ostale bez pare da biste imale od čega da živite. Od tebe smo čuli da je poklonila svojim roditeljima, a kad je potrošila na poroke tražila je nazad - dodao je Darko Tanasijević.

- Ona je dala tih 5.000 evra da plaćaju račune, a kad se desila situacija njena majka nije mogla da veruje da je sve potrošila, pa joj nije dala sve nego po 100 i 200 evra. Kad je nažalost njena majka preminula Jovana je na ostatak od 2000 evra uzela i platila sahranu - odgovorila je Stefani.

- Može li bez sahrane moje majke? - urala je Matora.

- Jedina ljigavština o kojoj možemo da pričamo je tvoj rođeni brat i šta vi radite u kući - rekla je Stefani.

- Pričaj, ali zaobiđi smrt moje majke iz tvojih lažljivih usta. Nemaš pravo da je uzmeš u usta zbog stvari koje si izgovorila - vikala je Tomićeva.

- Ona je meni često zamerala zbog čega ne žalim njenu majku, a ja ženu nikad u životu nisam uživo videla. Ona je zamerala jer slušam muziku i izlazim. Ja sam pokazala solidarnost u određeno vreme, ali je drugačije. Ja sam prvih sedam dana sedela i čekala da prođe sahrana. Naša svađa se desila dan nakon što joj je majka preminula. Ja am sedela kući, nisam izlazila i nisam je uznemiravala. Imala sam bebu pored sebe. Logično je kad mi se rodio sin da ću da izađem, a ne da se vučem po sahranama. Nije bio samo razlog što nisam došla jer mi je Jovana rekla da će biti haos, nego sam se plašila kako će treća osoba da reaguje, a to je njen brat. Nije mi pretio, a situacija je jako komplikovana. Ona meni pominje sestre, beba, bolje joj je da začepi mala smrdljiva usta da ne bih ja počela da pričam - govorila je Stefani.

