Pala joj roletna: Sanja odgovorila Džordi na prozivke, ona pukla i gađala je limenkom! (VIDEO)

Ne smiruju se!

U emisiji "Pitanja novinara" došlo je do žestokog sukoba između Sanje Grujić i Jovanke Denčić Džordi, nakon što je Džordanka iznela šok detalje o Sanji i optužila je da je bila animir dama u Bujanovcu.

- Ona meni mesec dana preti brati kojim mi je pretila da će me silovati. Ona meni preti već 30 dana i Karić to zna - rekla je Sanja, nakon čega ju je Džordi gađala limenkom od energetskog soka.

- Ja sam tebi rekla da me ne ubacuješ u rasprave - odbrusio je Karić.

- Ja njoj nikad nisam rekla kako mi se zove brat, ona je videla kod mene na Instagramu da me prati i pitala me je odakle ga znam. Ja ne želim da se on ovde pominje. Šta je gore da mi ona kaže da mi tata i mama neće preživeti i da će goreti Vranje? - govorila je Džordi.

- Ja sam rekla da njen brat obrati pažnju i da joj izvuče uši kad dođe kući. Ona je Ivanu sa njim isto pretila i ja se zbog toga - dodala je Sanja.

Autor: A. Nikolić