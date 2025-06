NA KORAK DO RASKIDA: Sanja optužila Marka da je glumac i folirant, ona priznao da se OHLADIO od nje! (VIDEO)

Ne smiruju se!

Sanja Grujić počela je da sumnja u emocije Marka Stefanovića, zbog čega ga je optužila da ljubav prema njoj glumi i iznela sumnja da ga napolju čeka druga devojka.

- Da ti je stalo do mene kao nekad sad bi me iznenadio na bazenu da nešto pojedem. Razmišljaš jutros o svojima, a onda ukanališ moje i ne mislim na osobe, nego na materijalno - govorila je ona.

- Šta ideš za mnom? Je l' ti dosadno? - pitao je on.

- Pogledaj Aneli i Luka kako se vole, za razliku od nekih gde je kod muškarca prestala ljubav ali nema hrabrosti da to kaže nego čeka kraj. Sve si se folirao, prošle te je. Do četvrtka si odlično glumio. Nisam mogla da zamislim da će najvoljeniha osoba da mi zabije nož u leđa. O kome razmišljaš? Je l' te neka čeka napolju? - rekla je Sanja.

- Razmišljam koja sam budala, teška budala - dodao je on.

- Počeo si da se dereš na mene, da me vređaš, ne interesujete kad me neko ponižava, konstantno si sam u svom svetu. Posvađao si me sa svima u kući, sad mi pravi društvo - pričala je Sanja.

- Ajde uzmaži me g*vnima pred kraj, tako mi i treba. Beži - odbrusio je on.

- Prestala sam da te interesujem, zašto? - pitala je Sanja.

- Prestalo je tebe da interesuje. Tvoji mi naprave rođendan, a ti dozvoljavaš da gledaju ovakve stvari. Ajde beži - pričao je on.

- Ti si danas pustio da nosim kao magarac, a još se i dereš na mene. Dereš se stalno na mene, nikad nisi bio takav - govorila je Grujićeva.

- Ti mene sad namerno izluđuješ. Okej, ohladio sam se, aj beži sad. Dosadna si više - rekao je Marko.

- Pokazao si se kao perfektan glumac za kog sam verovala da me obožava - poručila je ona i otišla.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić