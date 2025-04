Patetika joj više ne prolazi: Sanja nakon raskida pokušala da obrlati Marka, od njegovih urlika tresu se Šimanovci! (VIDEO)

Ne smiruju se!

Sanja Grujić i Marko Stefanović žestoko su se posvađali ispred Bele kuće tokom emisije "Pretres nedelje", a ona je kroz suze pokušala da povuče svoju odluku o njihovom raskidu.

- Marko, izluđuju me. Kad sam ja tebe terala da ih pljuješ? - urlala je Sanja.

- Ne obraćaj mi se, rekao sam ti. Umesto da si stala uz mene, neću da ponavljam jedno te isto više. Sanja, sad ću na fin način da ti kažem. Lepo sam ti rekao da stojiš uz mene, počela si da me traš da odgovoravam ljudima. Ne želim više da se svađam, ja sam tebe zaštitio i za nešto što nisam trebao. Lepo sam rekao da si mi devojka, a da nisam hteo da te drugi gaze. Pokazala si da ti je bitno kako ćeš da se predstaviš. Rekla si pred svima da me ostavljaš, izvoli nastavi svoje učešće. Usvojila si mišljenje i došla si da me opstaviš pred svima. Nemoj više da mi se obraćaš. Kad budeš video šta sam za tebe radio, koliko sam te zaštitio - govorio je Marko.

- Znaš koliko me boli. Najviše bih volela da je sve okej, to mi je bila želja kad si ovde ulazio. Molim te... Nisam te ostavila - dodala je Sanja.

- Jesi, ne želim više da razgovaram sa tobom. Nisi stala uz mene, a ja jesam uz tebe non stop. Ostavila si me - nastavio je on.

- Je l' sam te sad izgubila? To je zbog tvog oca... Sad kad ide Uskrs, problemi - rekla je Sanja.

- Što si me ostavila ko nisam loš? - urlao je Marko.

- Da budeš srećan.... Iskidali su me na deliće i bacili na pod... Sve moje snove, sve moje želje - odgovorila je ona.

Autor: A. Nikolić