Otkrila šta joj je na duši!

Javnost je nedavno ostala zaprepašćena potpupkom aktuelnog učesnika Elite, Stefana Korde, koji je iskoristio porodičnu tragediju svoje emotivne partnerke Ane Nikolić, kojom boravi u rijalitiju. Naime, dok je Ana bila skrhkana od tuge i bola zbog svog oca, koji je preminuo, Korda se dopisivao sa nekadašnjom učesnicom Elite, Aleksadrnom Vučenović, a njihove prepiske su sve ostavile bez teksta.

Anina sestra, Ivana Nikolić, smogla je snage da progovori i svemu i priznala kako se oseća za portal Pink.rs

Kako si?

- Iskreno, loše sam. Pre svega zbog svega što se desilo sa mojim ocem, koji je preminuo, a posle i svađa koja je izbila između moje sestre Ane i Korde. Za mene je ono što je on uradio prevara. Čim se dopisivao sa nekim iza njenih leđa, to je prevara. Mogao je da prizna Ani šta je radila, da traži oproštaj, ali to nije uradio. To je dno dna, on je ljudsko smeće. Ne daj Bože da ga vidim.

Da imaš priliku da porazgovaraš sa Anom, šta bi joj rekla?

- Rekla bih joj da ga ostavi. Da sam sa njom, on ne bi ni na metar pored nje mogao da stane. Ona se očigledno plaši njegovih reakcija. Evidentno je da dečko nije sav svoj. Kad sam je videla, nismo mogle ni da spomenemo rijaliti, jer je naša tuga prevelika.

Da li je Korda iskoristio vašu nesrećnu situaciju da zaigra rijaliti?

- Da, naravno. Ovo je njemu išlo u prilog, ali ne znam kom normalnom čoveku to može da bude zanimljivo?! Važno mi je da Ana shvati da treba da se skloni od njjega, to je jedino ispravno.

Da li misliš da će Ana uspeti da se izbori sa svim stvarima koje su je zadesile, uz prijatelje koje je stekla u Eliti?

- Niko na ovom svetu nije zaslužio ono što je Korda priredio mojoj sestri. Čim bude smogla snage da kaže kako se oseća, tada će biti bolje. Verujem da će joj prijatelji koje ima u rijalitiju pomoći u svemu. Ona je velika gospođa, to se vidi. Nadam se da će imati snage da skupi hrabrosti za sve.

Autor: S.Z.