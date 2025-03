Ovo je jedan GADLUK: Korda ŠOKIRAO izborom potrčka, pa napravio opštI KARAMBOL u kući (VIDEO)

Niko nije očekivao.

U toku je emisija "Preteres nedelje". Voditelj Milan Milošević dao je reč Stefanu Kordi koji je izabrao potrčke i omiljenu.

- Što se tiče Bebice i Teodore smatram da bi mogli, pošto su imali svađe i čarke i mislim da bi trebali da se osame u izolaciji. Oni su sa mnom i Anom spustili loptu, tako da njih neću - počeo je Korda.

- Što se tiče Ene i Peje, oni imaju emocije jedno prema drugome ali da neće da pokazuju za stolom da ne bi davali ljudima da ih komentarišu. Znam da ne bi ni Ena ni Peja mene poslali, zato vi sedite. Što se tiče Milovana i Aleksandre, svi znamo njihovu situaciju. On je iznosio mnogo informacija, samo njih dvoje znaju da li su tačne. Mislim da od njihove veze nema ništa, pa nek sednu. Ivan i Jelena, oni ponekad dobacuju, imaju neku komunikaciju. Što se tiče njihovog odnosa, neće nikad više biti to što su bili, tako da i oni nek sednu - nastavio je.

- Što se tiče Miće i Ivanije, ja sam čuo da Ivanija trpa ručicu gde joj nije mesto. Izvini Mićo što sam ovo morao da kažem. Ja ću njega da ispoštujem i da ga spustim dole - dodao je.

- Ovonedeljni potrčci će biti Đedović i Aneli. Smatram da bi njih dvoje u izolaciji bili dobri i da bi spustili te ratne sekire. A omiljena će biti moja Ana - završio je Korda.

- On stvarno baš nije normalan. Ne znam gde je izvukao zaključak da se ja mirim u izolaciji. Video je primer Matore i mene - rekao je Đedović.

- Vreme će pokazati svoje - rekao je Korda.

-Vreme protiv tebe radi. Što se mene tiče pomirenja nema - odgovorio je Marko.

- Šta da kažem. Rekla sam da je pevao ceo dan. Odvratno mi je to što ću deliti prostor sa Đedovićem - rekla je Aneli.

- Ovo mu je sto posto sugerisano - rekao je Luka.

- Jeste vi normalni? Ovo je tako jedan gadluk. Ko je ovo pričao, sram da vas bude. Devojku ste razapeli. Pričamo kao što pričam svaki dan. Ne znam odakle ta bolest ljudima ovde. Devojka me poštuje. - poludeo je Mića.

- Svađao se sa Mićom i rekao kako on zavlači Ivaniji ruke ispod posteljine, tako da je on to sad samo izokrenuo - odbranila se Ivanija.

- Nema stvari koje mi ovde nisu gurali. Zaljubljen ovaj mali u mene, meni se dopada neko. Mene briga, ali nemojte ovoj devojci da pravite priče - završio je Mića.

Autor: A.Anđić