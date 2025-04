DEFINITIVNO KRAJ?! Gruja i Mimas rešili da stave tačku na svoj odnos, on rešio da RASKRSTI s njom za sva vremena! (VIDEO)

Ljubav se rasula u paramparčad!

Naredni sagovornici voditeljskog para Borislava Terzića Terze i Danijela Dujkovića Munjeza u emisiji ''Radio-Amnezija'' bili su Milana Šarac Mimas i Nikola Grujić Gruja, koji su se tokom žurke žestoko posvađali.

- Kako se osećaš nakon sukoba sa Mimas? - upitao je Terza.

- Pao mi je teret sa srca. Shvatio sam neke stvari, nemam ja šta da sa njom, jer ne može situacija da se popravi nikako - kazao je Gruja.

- On je taj koji ne zna kako da me ceni, a već sam nekoliko puta njemu stavila do znanja kako gtreba sa se ponaša. Mora da shvati neke stvari - kazala je Mimas.

- Ja joj donosim i prinosim, trudim se maksimalno oko nje, a ona se ponaša katastrofalno. Ne želim da trpim neke stvari - kazao je Gruja.

- On meni prebacuje neke stvari iz prošlosti. Danima mi govori kako planira da se prebaci u neki drugi krevet - kazala je Mimas.

- Grujo, da li možda postoji šansa da se zaljubiš u nekog? - upitao je Terza.

- Nisam ja takav tip - rekao je Gruja.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.