Imao šta da kaže! Zola stao na Matorinu stranu u sukobu nje i Bebice, pa ih je Munjez uporedio: ISTINU SU, ALI MI JE...(VIDEO)

Sve rekao!

U toku je emisija Gledanje snimaka, a nakon prikazanog snimka na kojem su Jovana Tomić Matora komentariše Bebicu i njegovu ljubavnu vezu, voditeljka Ivana Šopić je dala reč Bebici.

- Meni inponuje da Matora kaže da bi volela da ima vezu kao ja, a svi znamo kakve su njene veze, bile - rekao je Bebica.

- Matora kometarše našu vezu, možda bude naša veza normalnija, ako me zatvori negde i tera da jedem ribu - rekla je Teodora.-

- Bebica je gledao sve, on gleda obezbeđenje, Terzu, šta i kako rade zbog svega što je Teodora radila. A Bebica bolje da ne komentariše mene jer kad vidi šta on radi, to nema veze - rekla je Matora.

- Meni je super što se zbog mene niko nije ubio, niko nije pio lekove, niko se nije sekao - rekao je Bebica.

- On aludira na moje roditelje, strašno. Čovek koji je birao Miljanu Kulić pre dece. O čemu mi da pričamo ovde, a on je Teodori oprostio sve od Gačića, Terze, i ko zna koga, a da ne pominjemo što je slomljenu Miljanu vozio kod Zole na seks. - rekla je Matora.

- Matora ga je ugasila ovim izlaganjem - rekao je Zola.

- Vi ste ugasili svoje živote - rekla je Teodora.

- Šta je Matora slagala, neka Teodora kaže jednu stvar koja je neistina od ovoga što je Matora rekla. Sve je isitna, on je dovodio MIljanu u kolicima kod mene - rekao je Zola.

- Ja moram da kažem da su Matora i Bebica isti, Bebica je jedan nivo iznad, on nastavlja i van stola, ali on i Teodora opstaju, a Matora ostaje povređena - rekao je Munjez.

Autor: N.B.