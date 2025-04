Dala je celo telo na tacni! Ivan tokom Nominacija nije štedeo uvrede na račun Poršeline, ona udarila na njegov novac, pa nastao KARAMBOL (VIDEO)

Nisu štedeli!

Tokom Nominacija Odabranih, red je bio na Ivana Marinkovića, koji je tokom svog izlaganja ušao u žestok sukob sa Slađom Poršelinom.

- Moj utisak u ovoj nominaciji, Gastoz ponovo glumi dobrog policajca i dobrog momka. To je klasično pranje od svojih postupaka. Branka zna šta radi, nisam joj ništa uradio loše što ona nije želela. Mislim da Gastoz pere i Anđelu od njene prošlosti. Ovde devojke često koriste žene koje su u ovom rijalitiju majke da sebe opravdaju. Te devojke će isto uskoro biti majke, pa će ta svoja nedela moći da gledaju. Slađa koja je malopre klimala glavom, a ona se neko veče hvalila i trčala kao oparena kada te muškarac šesti po redu pozvao da idete u toalet potrčala i prekosutra čekala pitanja gledalaca. Slađo i ti ćeš biti majka, pa će i tvoji degute snimci biti prikazani - rekao je Ivan.

- Ja sam transparenta. Lepo govorim da ne nosim veš, transparentno se oblačim, otvoreno za se*s govorim da mi je jako bitan, da. Nikad nisam pričala ovde da sam moralna. Mene zanima Ivan koji brani Branku, a prošli put je blatio Aleksandru Nikolić. Ne možeš da mi kažeš da ćutim. Objasni mi šta je Branka bolja od Aleksandre Nikolić. Namerno me plaiš, pališ Mimu, pališ Gastoza. Neću dozvoliti nekoga da ti mene vređaš. Prestani da pričaš o meni. Nikad mi se više nećeš obratiti. Ti me više nećeš gaziti - skočila je Slađa.

- Trenutno ja nominujem. Bolesna je devojka nažalost. Ovo je smehoteka. Moram da ponovim to, postaćete sve majke. Kad vas neko hvata za grudi u sred bela dana, pa promenite još pet, šest muškaraca. Niko nije mogao da joj pokloni taj mozak. Bolest ne bira -

- Ja ovde nemam moka da me brani, ali to ti neće dozvoliti da me gaziš - počela je Slađa pa nastavila da vređa - rekla je Slađa.

- Devojka je dala za rijaliti sve što ima da da od sebe i svog tela, tako da je to suludo komentarisati. Ona misli da je ovo sve zanimljivo, rijaliti je za nju Las Vegas - rekao je Ivan.

- Ja nema potrebe Anđelu da perem. A tvoja sramota je što si degradirao još jednu majku u ovom rijalitiju - rekao je Gastoz.

- Ne mogu nikoga da degradiram. Trudim se već 6 meseci da pronađem devojku, ne priliče mi devojke od 20 godina, meni pripadaju malo starije. Moram da spomenem Anđelu, ali i sebe pereš od svojih s*anja. Shvatite da ne možete da se operete, sve to ostaje negde zabeleženo. Nikoga ne mogu da degradiram, sve su punoletne, svesne.. Nemam specijalne sukobe, niko me ne čačaka specijalno - rekao je Ivan.

- Ne možeš ti mene da vređaš na osnovu toga odakle sam. Ja sam preponosna. Nemoj da mi udaraš na poreklo. Ja sam ponosna što sam sa planine. Moj stan u Užicu i kuća na Zlatibor su suvi luksuz za tvoj stančić koji plaćaš na hipotekarski kredit. Mogu da živim gde hoću, ali živim gde želim. To je isto kao kad mi Ena Čolić udara na fizički izgled - ubacila se Slađa.

- Nema ko da te brani, zato što niko neće da te prizna za devojku. Dok o meni pričaju ja ćutim, to znači da ne želim da ulazim u raspravu. Kad dođe red na mene smatram da imam pravo da ispričam šta imam - pokušao je da nastavi Ivan.

- Ne možeš da me je*eš, nemaš ti taj kapacitet. Moj auto vredi više od tebe. Nemate ništa, došli ste meni da glumite nešto. Znam da si nervozan, duguješ na sve strane - ubacila se Slađana.

- Navikao sam na ove reakcije. Zato ste tu gde jeste, ponosan sam na sebe jer dok vi pričate o meni, pomno ćutim i slušam. Ja ću da nominujem Enu Čolić koja je zmija koja je progutala žabu, a žaba je Peja.

Autor: A.Anđić