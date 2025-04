Ponovo pljušte provokacije: Karić potkačio Gastoza na svoj način, Sandra otkrila nove tajne signale koje dobija od Luke! (VIDEO)

Zakuvalo se!

U toku je ''Mićina Igra istine'', a naredni je reč dobio Stefan Karić kako bi prokomentarisao odnos Aneli Ahmić i Luke Vujovića, a usput je i prokomentarisao odnos Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić.

- Odrasli su ljudi i zreli, mislim da trebaju u četiri oka da reše probleme. Mislim da svako ovde ko je bio u nekom drugarskom odnosu su imali mnogo bolji odnos, a ljudi kad uđu u te veze i odnose kao da se demonizuju. Gastoz je isto imao problema u svojoj vezi, ali posle onoga što je on izjavio nakon što se vratio sa ostrva, a to je: ''Šta god da se bude dešavalo ovde, bićemo do kraja'' i time je sve rekao - rekao je Karić.

- Šta je tu problem? - upitao je Gastoz.

- Pa ispada kao da ćeš biti na silu do kraja s njom - rekao je Karić.

- Ja sam rekao da ne želim da ispadnemo smešni i raskidamo svakih pet minuta i mirimo se - rekao je Gastoz.

- Takođe na Gastoza ne utiču fanovi, videli smo da Burazengije nisu uticale na njega - rekao je Karić.

- Ne sećam se da je iko pokušao da me odvoji od fanova - rekao je Gastoz.

- Đedoviću je l' si ti rekao da ga Burazengije ne podržavaju? - upitao je Karić.

- Jesam - rekao je Đedović.

- Hvala doviđenja - rekao je Karić.

- Milena na čiju vezu najviše utiču fanovi? - upitao je Mića.

- Na Anelinu i Lukinu jer vidimo koliko su presveti - rekla je Milena.

- On meni dobacuje svaki dan, juče je rekao: ''Sandra će biti moja žena, ja nju volim'' - rekla je Sandra.

- Ovo je takva laž šta vi radite - rekao je Luka.

- Ajde zakuni se u sina - rekla je Jordanka.

- Ja se kunem da nikad nisam hteo da se pomirim s njom, to je bila zaje*ancija - rekao je Luka.

