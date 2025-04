Vrti je oko malog prsta kako stigne: Korda totalno pomutio um Ani Nikolić, ona niže blam za blamom! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević podigao je Anu Nikolić kako bi progovorila o svom odnosu sa Stefanom Kordom.

- Ana je l' te sramota majke? - upitao je Milan.

- Ne što? - upitala je Ana.

- Da li je moguće da ti lažeš majku i ideš iza njenih leđa da budeš sa Kordom? - upitao je Milan.

- Meni je jako teško, nisam znala da će ovo teško da mi padne. Vremenom ću pokušati da se naviknem, ali ne znam. Mi se nismo jutros pomirili - rekla je Ana.

- Da li ti nećeš da se pomiriš sa njim zbog Rade? - upitao je Milan.

- Ja kad bolje razmislim ili ću živeti kao gospođetina ili ću živeti od danas do sutra. Biram da živim kao gospođa - rekla je Ana.

- Da li ćeš se ti pomiriti sa njim? - upitao je Milan.

- Ne, ja ne vidim budućnost s njim. Želim sigurnost, a kod njega sigurnost nemam. Nije mi lako, ovo mi teško pada. Ja neprijatelju ne želim loše, a kamoli njemu - rekla je Ana.

- Je l' misliš da ćete se pomiriti? - upitao je Milan.

- Ja ću da se popravim i pokušati da uradim sve da mi ona oprosti - rekao je Korda.

- Ana ti želiš da imaš komunikaciju s njim, ovo nije normalno - rekao je Karić.

- Ja pokušavam nju da odvojim od njega, ali mi ne ide. Ona ako će da bude s njim, ona može da dođe kući po pasoš i stvari i to je to. Ako ona može da ga podnese, ja tek mogu. Ukoliko je njoj bitniji on jedni od svih nas, onda okej - rekla je Rada.

- Ja ništa ne očekujem od našeg odnosa, samo njegove burne reakcije kad ga ignorišem - rekla je Ana.

- Nije mi jasno da od svih žena on izabere nju - rekao je Karić.

- Kariću moram da kažem da nije on za džabe pao na mene, ja kad uključim muški mozak, a žensku pi*ku , onda je se*s nikad bolji - rekla je Ana.

- Vidim evo trči za tobom pa se sapliće - rekao je Karić.

Autor: N.Panić