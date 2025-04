JEDVA ČEKAM JUL, GASTOZU SAM DALA REČ! Prvi intervju Keti posle Elite: Razvezala jezik o bivšem drugu i Anđeli, Kariću, pa najavila tužbe!

Kuvarica Katarina Samardžić Keti u ponedeljak ujutro odlukom gledalaca napustila je rijaliti "Elita", a svoj prvi intervju dala je za naš portal.

I dalje sumira utiske.

- Naspavala sam se, otišla do komšija, prošetala psa, bila sa sinom ceo dan, celu noć... Ispričali smo se koliko je to moguće. Sada mi je došao bivši muž sa posla, čekam njega da popričamo o svemu što sam ostavila pre ulaska u "Elitu". Srećna sam! Mnogo! Izašla sam iz "Elite" kao mnogo bolji čovek nego što sam ušla, drugačiji su mi životni prioriteti. Hvala Pinku na svemu, hvala na tome što mi je pružena prilika da budem deo projekta koji je od mene napravio boljeg čoveka - kaže Keti, a mi smo je pitali da li je rešila porodične stvari zbog kojih je brinula dok je bila u rijalitiju.

- Unutra sam dobila informaciju koja me je toliko poremetila da sam ja osedela preko noći, a to je da moj sin živi sa devojkom, da stvari uopšte nisu onakve kakve sam ih ja ostavila napolju. Išao je u šlkolu, ostavila sam ga sa svojim bivšim mužem da živi, svaka drugačija informacija me je remetila. Mislim da je previše mlad da živi sa devojkom ovog trenutka, da još nije svoj čovek, još uvek je negde dete... Devojka je, stvarno, divna. Nataša je divno biće koje je definitivno bilo uz njega sve ovo vreme i hvala joj do neba. U svakom slučaju, izašla sam mnogo bolja nego što sam ušla.

Na pitanje da li je istina da je blokirala bivšeg prijatelja Nenada Marinkovića Gastoza, kaže:

- Moje prvo javno oglašavanje biće sutra uveče na RED TV. Nisam držala nikakve lajvove, to je laž, nisam čoveka blokirala... Dobila sam tu informaciju, pa sam ušla da ga zapratim! Nisam držala lajvove. Svi ljudi koji su iznosili neistine dok sam ja bila unutra, biće tuženi, obračunaću se sa njima pravno. Tužiću Branku, koja je rekla da me se dete odreklo, da sam seksualno opštila sa učesnikom kog ne bih da pominjem. Za to će biti tužena, jer to nije istina - kaže Keti, uprkos tome što je brojni administratori stranica na Instagramu demantuju tvrdeći da ga je blokirala, a potom odblokirala da bi okačila na stori.

Nije želela da komentariše svoj i Gastozov odnos:

- Vreme će pokazati šta i kako. Jedva čekam da se desi taj jul... Mi smo jedno drugom pružili ruku, ja neću komentarisati naš odnos sve dok on ne izađe napolje. Dala sam reč, pružila sam ruku i to je sve što ćete čuti što se tiče mog odnosa sa Gastozom - rekla je Keti.

Objasnila je i zbog čega je Stefana Karića postavila za ovonedeljnog vođu.

- Stefan Karić i Lepi Mića su jedine dve osobhe koje su stale u moju odbranu kada je 50 ljudi skakalo na mene. Da li se sećamo debate i tog trenutka, gde ja onakav linč nisam nikada videla, niti doživela. U tom trenutku su skočili u moju odbranu samo Stefan i Lepi Mića. Stefan je jedini objektivni komentator, što smo videli i na podeli budžeta. Anđeli je dao srednji budžet, da se razumemo, a ja sam opljuvana bila ovako i onako dok se taj budžet nije podelio. Da sam subjektivna, da imam nešto protiv njih, kako bih stavila za vođu čoveka koji joj daje srednji budžet? - rekla je Keti, koja nije želela da komentariše brutalne prozivke svog bivšeg dečka Ace Kockara.

- Što se pravnih stvari tiče, pustiću advokate da rade svoj posao. Ako postoji osnov za tužbu, sigurna sam da će to da se desi. Što se imena i prezimena tog čoveka tiče, to ružno ostavljam unutra, samo sam lepe stvari ponela spolja. Ne želim da ga komentarišem, ostaću džentlmen kao što sam i bila - zaključila je ona za Pink.rs.

Autor: Darko Tanasijević