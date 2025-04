Karić na opasnom udaru: Uroš ušao u crveno, demolirao Stefana uvredama, pa najavio TOTALNI FIJASKO: Prevario si Andreu! (VIDEO)

Haos!

Naredno pitanje bilo je za Stefana Karića.

- Uvek si da je tvoj tip devojke za vezu prirodna, kulturna, da nije flertuša i da je verna, a to je sve Anđela Đuričić - glasilo je pitanje.

- To sve nabrojano je moja devojka.Sve to što su nabrojali je devojka koju ste videli za Novu godinu, to je moja devojka. Za Anđelu ne znam - rekao je Karić.

- Fakultetski obrazovana devojka, a ova tamo je spe*mulja - ubacila se Slađa.

- Složiću se sa Stefanom, to sve jeste njegova devojka. Upoznale smo preko mreža, a posle toga smo trebali na ručak ali ja nisam bila tu. Što se tiče giftova, ta devojka je uvek bila tu. Stvarno mi je neprijatno - rekla je Anđela.

- Mislim da je klasično Stefan hteo da vrati Gastozu. Kad ga neko podbada, voli da vrati. Mislim da je on taj tip. Gledaoci vide to tako jer je zauzet - rekla je Aleksandra.

- Ja sam ovaj put na Gastozovoj i Anđelinoj strani. Itekako je imao lošu nameru. Karić baca rovce već neko vreme, peva pesme, dobacuje. Ja ga zovem "krpeljom Anđele i Gastoza". Pričao je sve najbolje i najlepše o Andrei. Odakle muškarcu koji je veran i zauzet ideja u mozgu da povede neku devojku u hotel? Trebao je da razmišlja o svojoj devojci, a ne da uteruje Gastozu. Govori da je veza njih dvoje fejk, videli smo svi kakve su njegove veze bile. Vidim da ih je sve oženio. Nisi pokazao poštovanje prema svojoj devojci - rekao je Uroš.

- Razmišljaj ti o Ireni - rekao je Karić.

- Ti si opčinjen sa njih dvoje - rekao je Uroš.

- Mislim da Karića nisu osudili gledaoci. On je itekako pokazao da ga ne zanimaju devojke u kući. Ovo je način da pecne Gastoza. Vidi se da je iskreno drugarstvo između Gastoza i Anđele koje traje dugo - rekao je Peja.

- Mene ovo jako nervira. Da je potez nekog drugog muškarca, svi bi skočili, ovako ližu du*e Kariću. Ja poštujem što je pokazao da ga ne zanimaju druge devojke, ali da je bilo ko drugi ovo uradio svi bi ga osudili. Ovaj potez je nešto što ni njemu ne prija, jer dobija ovakva pitanja - rekla je Jelena.

- Ovo nije fizička, ali postoji više vrsta prevara. Ti si prevario devojku. Sad slušajte Lepog Miću kako puši ku*ac Kariću - rekao je Uroš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić