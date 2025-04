Obesmislila je sahranu, oprala ga je za sve pare: Uroš razočaran u Anu zbog zbližavanja sa Kordom, urnisao je kao nikad (VIDEO)

Šokiran njenim ponašanjem!

Uroš Stanić sa Anđelom Đuričić razgovarao je o ponašanju Ane Nikolić i njenim zbližavanjem sa Stefanom Kordom, zbog čega se jako razočarao u nju.

- Takvi folirant, pogazila je reč, pokojnog oca, plakala, izigrava žrtvu, obesmislila je sahranu, njega oprala za sve pare, a sebe ukanalila. On je nju varao pre "Elite 8", ona saznala, a on ju je davio i to je rekla. Drao se na nju pred komšijama. Ovde je imala pakao odnos i šta je na kraju ovo? Ja njoj sad ne odgovaram jer joj ne idem niz dlaku, nego komentarišem realno. Da li je to normalno? Korda i Rada se ližu posle svega, a kaže da je ušla da spasi svoju ćerku - govorio je Uroš.

- Ne znam, ne mogu da verujem da je ovakav razvoj. Ja sam mislila da će drugačije da bude i verovala sam u sve što je njena majka rekla, ne znam kako da kažem, a da ne budem preruba. Ona se bukvalno pop*šala po svemu, a znaš na šta mislim. Ne mogu da poverujem da je tako, a gledam - dodala je Anđela.

Autor: A. Nikolić