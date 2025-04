Sklopile primirje: Rat Matore i Stefani konačno okončan, otvorile karte o svom trenutnom odnosu (VIDEO)

Šok preokret!

Voditelj Darko Tanasijević u emisji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Stefani Grujić o njenom odnosu sa Jovanom Tomić Matorom.

- Kako komentarišeš to što Matora kaže da je ne interesuje, a sa druge strane primetila je da ti kad se posvađaš sa dečkom odeš kod Aneli i njoj se jadaš i savetuješ, a njoj si prvoj zamerila kad je ušla u Elitu? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ona dosta stvari primećuje što se tiče mene, to sam primetila u poslednje vreme. Rekla sam da više ne želim da pričam o njoj. Meni se to zameralo na početku, a sad kad sam prestala ona je nastavila. Aneli i ja smo se šminkale u sobi i Jovana kad je prolazila dobacila je da ja čujem i to sam shvatila kao provokaciju, kao što je ona ustala juče i rekla da sam pevala pesmu koju je Dragana pevala pre toga meni. One isto provociraju, Dragana provocira. Juče sam gledala sve da iskuliram i da pređemo preko toga, a ona je mene provukla iako ja nju nigde nisam spomenula. Vidim da pokušavaju da me pecnu i ja da se ponovo upalim i pravim budalu od sebe, a to ne želim da radim. Želim im da uživaju u svojoj vezi i obrate pažnju na svoje probleme - pričala je Stefani.

- Čime te provociramo? Ja sam za to da bude mir i svako da ide svojim putem. Kad pričamo u emisiji to nije provokacija ili kad izađe klip, to je priča - dodala je Matora.

- Ja sam pričala sa Đedovićem, a to je bila provokacija. Ja sam u utorak više popila, znam šta sam pričala, a ona mene ne ispušta iz usta i gleda da me provuče i kad nismo tema - rekla je Stefani.

- Od utorka, jer mislim da joj je Munja skrenuo pažnju, vidim da utiče na nju i drago mi je ako je ovakva zbog njega jer meni to odgovara - dodala je Matora.

- Rekla si da je vaša veza bila dečija, objasni to - rekao je Darko Tanasijević.

- Stefani je takva osoba. Ja kad legnem da spavam ona meni krišom izvuče telefon, ljubomorne scene jer kasirku častim. Milion detinjastih situacija koje je pravila i radila. Bilo mi je detinjastvo najviše iz ljubomore. Drago mi je što se više neće pominjati ono što ne treba da priča. Pominjala je kako sam pričala nešto o intimnom odnosu, a pre toga je ona meni dobacila nešto za naš intimni odnos. Kako je sad krenulo volela bih da tako ostane. Nervira me kad kaže da gledam na nju, kao tad na žurki, ali drago mi je da na Draganu to ne utiče. Kad se raspravljam sa Stefani ona misli da nisam čista - govorila je Matora.

Autor: A. Nikolić