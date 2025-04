Pogazila porodicu zbog ljubavi: Dragana na nikad većem stubu srama, zbog Matore prekršila obećanje koje je dala najbližima! (VIDEO)

Šok preokret!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" podigao je Draganu Stojančević, kako bi sa njom razgovarao o njenom odnosu sa Jovanom Tomić Matorom.

- Šta su ti značila majčine reči? - pitao je voditelj.

- Da se odvojim od Jovane, mi nismo u emotivnom odnosu. Ona meni nije uradila ništa loše, imam normalnu komunikaciju sa njom - govorila je ona.

- Što joj šapućeš da ti nedostaje? - pitao je voditelj.

- Nisam rekla da su mi emocije prestale, normalno da mi nedostaje. Ovde nismo u vezi, napolju ćemo da vidimo. Želim da se vidim sa porodicom i razgovaram. Ona meni nije ništa loše uradila. Mi nismo u tajnoj vezi - rekla je Dragana.

- Dragana je najveće dno dna, Matora pravi iste greške. Matora će sutra da se napije i ima p*čku da ti džara. Majka se buni za bilo kakav odnos vas dve, koga pravite budalom? Majka se buni jer je žerka zaljubljena u lezbijku - umešao se Mića.

- Ona je ovim p*pišala svoje roditelje direktno. One kriju da su u vezi. Ja vidim da Matora noću pređe kod nje u krevet. Ona je napravila scenu kad je došlo pismo, a dan posle kao da ništa nije bilo. Treba da prizna jer ovim p*pišava svoju porodicu. Ovo je možda i najgore pismo koje je stiglo. Ona se ovde smeje, ne pokazuje ni trunku empatije. Jednostavno gazi preko svojih roditelja - govorio je Terza.

- Ona non stop ljubomoriše na Enu - otkrio je Milan Milošević.

- Nije non stop, nego za trenutku samo - smejala se Dragana.

- Ja bih isto komentarisala kao i ovi ljudi jer sam i ja rekla da ćemo da prekinemo kontakt kad je bilo pismo. Ona je prišla meni. Počele smo da radimo to "nedostaješ mi", prišla mi je i dogovorile smo se da imamo komunikaciju, ali da ne budemo u vezi. Poljupca nema, reka je da to može. Treba prvo da ide svojoj kući i da popriča sa svojim roditeljima, a onda ćemo da vidimo šta i kako. Ja razumem njenu majku i razumem da ima stav kao Mića. Emocija ne može da se preseče. Ja sam pokušala da ispoštujem to, ali ne mogu. Emocije su tu i nismo mogle to da sprečimo. Ja joj dajem za pravo da ljubomoriše i naravno kad ima emocije da će da ljubomoriše. Ena je budaletina i smeta joj jer se pričalo da smo se ljubile. Neću više te stvari da radim - govorila je Matora.

- Da li si znala da je Ena bila sa Anitinim sadašnjim dečkom Filipom Đukićem? - pitao je Milan Milošević.

- Nisam znala - odgovorila je Matora.

Autor: A. Nikolić