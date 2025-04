Karambol u zoru: Mateja i Terza u brutalnom sukobu, brutalno se isprozivali i okončali prijateljstvo (VIDEO)

Totalno rasulo!

Tokom emisije "Pitanja novinara" Jovan Ilić razgovarao je sa Matejom Matijevićem, Aneli Ahmić i Borislavom Terzićem Terzom.

- Aneli, plesala si prisno sa Terzom, Mateja se na njega naljutio. Neka počne ko želi - rekao je Joca.

- Ja joj nisam zamerio zbog mene, bila mi je čudna Lukina reakcija - dodao je Mateja.

- Ja sam sa Terzom uvek ovako plesama. Mi se jesmo popeli na binu, Mateja je tad bio dole i peckali smo ga. Ja sam 100 puta isticala Munju i Terzu - govorila je Aneli.

- Hoće da ukanale Aneli, slade se stvarima za Luku. Vidimo šta rade samo da vi Aneli napakostili. Ja nisam ništa uradio, Luka meni veruje - rekao je Terza.

- Ovo je sramota. Moje dete da gleda kako moj prijatelj pleše. Ti kao moj drug stani uz nju, a meni se rekao da ne podržavaš što me vređaju. Ja sam tu za nju šta god da joj treba, ona je rekla da se ne mešam i neću. Ako joj treba neki savet za život tu sam - dodao je Luka.

- Terza je uvek bio tu za mene kad god mi je teško, on meni uvek pomogne i napravi mi. On se uvek potrudi da mi pomogne i nikad me nije odbio. Ako je to toliko strašno... Ovde šapuću iz mržnje prema meni. Ja ću da se povučem iz sveg i na žurkama - poručila je Aneli.

- Rekao sam danas kad je Luka skočio. Ja bih oboje precrtao za ceo život nije mi bila normalna Lukina reakcija. To se zove neki kodeks - rekao je Mateja.

- Prijatelju se ne prodaje pivo za 1000 dinara i sa mnom više nećeš imati komunikaciju. Može i Luka da se ogradi od mene. Ja svom drugu u životu ne bih prodao pivo - dodao je Terza.

- Dao sam ti 200 piva da mi vratiš uvek sledeću žurku. Ti meni nisi prijatelj, ti si moj drugar i imali smo dobar odnos. Ti meni možeš samo da kvariš sliku o meni - odbrusio je Mateja.

- Pokazao je kakav je dupljak, to je njegovo pravo mišljenje od prvog dana - rekao je Terza.

- U ovoj kući najviše Munju pljuje Terza i to je to - poručio je Mateja.

