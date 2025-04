Šok: Luka pokušao da se ogradi od Sandre, pa ponovo napravio džumbus sa Aneli (VIDEO)

Tentija samo raste!

Nakon haosa sa Aneli Ahmić, odvojili su se Bora Terzić Terza i Luka Vujović kako bi nasamo porazgovarali. Terza je pokušao da udeli savete Vujoviću, neposredno pred ponovnu svađu sa Aneli.

- Sandra me jeste vređala, ali ona je povređena iz emocija. Aneli me vređala u vezi. Sandra tvrdi da sam ja rekao da želim da se promenim i da budem sa njom. Ja ne znam kad sam to rekao - rekao je Luka.

- U sredu posle žurke, verovatno - rekao je Terza kroz smeh .

- Ona je tek malopre rekla da ćemo se pomiriti. Plašim se da ne mogu da joj dam ono što ona očekuje. Besmisleno je da se vraćam u odnos sa sandrom, tu je i Aneli. Ne znam. Ja sam siguran da je Aneli krivac što se sve desilo - rekao je Luka.

- Imate greške i ti i ona. Veće ima ona, znam ja nju iz prošle sezone sa Janjušem. Samo što je on bio takav da je izvređa, pomire se isto kao vi. On je tražio od nje da se ne svađa, da vređa ljude. On nije hteo to da trpi, već je hteo mirnu vezu - rekao je Terza.

- Mene Sandra nije zanimala ni u jednom smislu - rekao je Vujović.

- Darko je rekao da je ispalo ono što sam ja rekao - počeo je Terza.

- Evo, vidiš šta opet radi. Dobacuje dok prolazi - uskočio je Luka.

- Razvalili su vas, uništili su vas kao kantu - rekao je Terza.

Autor: A.Anđić