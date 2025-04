Povlači se: Karić odlučio da se distancira od Anđele, shvatio da je izgubio ovu utakmicu, pa se obratio Gastozu direktno (VIDEO)

Direktno!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđeli Đuričić.

- Mrziš ga ti najviše jer želiš da ga diskvalifikuješ. Znaš da će pobediti. Danas ućutkuješ ljude ne bi li došlo do nečega. Od mene ga neće glava zaboleti niti će dobiti jednu kazuj jer ću ga ja odvesti tamo gde treba. Ja jesam ljubavnica, a ti si četiri puta. Neću da dozvolim da neko likuje, a mom dečku nije dobro - rekla je Anđela.

- Zamisli na šta je ona sve spremna. Meni Asmin nije više niko. Izmanipulisao sve ovde, a pogotovo Stanija

- Pušači ku*ca su nesvesno uvredili i svoje ljude. Ja se distanciram od nje iako mi nemamo nikakvu komunikaciju. Da ne bi devojka dobijala pitanja zbog gluposti, sad nećemo imati apsolutno nikakvu komunikaciju. Ljudi su više u svojim ličnim sukobima. Počinjem da sumnjam da je ova utakmica nameštena. Svoj cilj sam ispunio pred ulazak. Ne takmičim se. Toliko je sve smešno, veštački i bljak. Ko je uopšte podelio gornji i donji dom? Jedostavno se sprečavam time što se ljudi dele da iznesem svoje mišljenje. Povlačim se, predajem se. Ja ovde ispadam kao najomraženiji. Ne želim da se dovedem u situaciju da se ljudi kompleksiraju. Ja to nikad nisam nametao, nikad nisam delio ljude, sa svima sam se družio. Ne želim da mi se pominje ni Andrea. Otvorila mi se kladionica, stigla mi je slika da je ona na čelu svih mojih dragih ljudi. Nisam ni sumnjao. Hoću ovim da zaštitim i svoje drage ljude. Da sam slušao lepo o njima, nikad ne bih to uradio što je Mića uradio. Aneli, hvala ti što si me navela u Amidžiju. Time što si me navela, ne smatram da bi želela da budeš sa mnom. Gastoze u nekim pomemntima, nisam pokazivao mržnju. Danas sam te ja smirivao, nemam nikakvu mržnju - rekao je Karić.

- Karić je svestan šta se dešava oko njega, izuzeću samo Miću - rekao je Gastoz.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić