TI SI BLAM SVOJIH RODITELJA, ZBOG NJIH TI ĆUTIM OSAM MESECI: Peja novim izletom ŠOKIRAO Gastozom, on skočio kao oparen i MATIRAO ga pred svima (VIDEO)

Haos na sve strane!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima novi video snimak na kom je prikazano kako Ena Čolić ljubomoriše Jovanu Pejiću Peji na Aneli Ahmić.

- Ja sam ga pitala: "Zanima te ovo?", on je rekao: "Da" i to je to, šta da kažem za njega?! Rekla sam danas sve što sam imala, on mi je najveća mrlja u biografiji i sramota me je, ne bih ovo rekla da nisam stavila tačku, žao mi je što će da mi se pamti on jer je javno. Cinkaroš je, odao me je za stvar koju je samo on znao, sve najgore imam da kažem. Najgori momenat je bio kada me je odao - rekla je Ena.

- Što mi pare nisi vratila ako je bilo samo za emisiju?! Zato što si klošarka, jesi, zato što mi bacaš stvari, kao da se iselim, pa posle emisije da se kao vratim, pa šta sam ja, debilko?! - rekao je Peja.

- Jesi - rekla je Ena.

- Ovo je najveći lažov u kući, vređa svima svima majke, očeve, decu, sa svima je sada kao dobra. O čemu da pričam, o našem ljubavnom odnosu?! Ona govori da sam ja najveća mrlja, ona zna da se na Tajlandu stavlja 100 žileta u pi*ku, a ne zna gde je Tajland i koji mu je glavni grad - rekao je Peja.

- Šta je problem, šta ti je Pejo, šta si ti sveti Peja?! Imaš li ti nešto u životu da ispričaš a da nije Đoković?! - rekao je Gastoz.

- Ja nisam došao ovde da vraćam dugove, moji mama i tata ništa nisu prodali - rekao je Peja.

- Kome se ti ku*čiš balavcu jedan?! Nađi čiste čarape, promeni gaće indijancu mali jedan, je*em te u usta mala - rekao je Gastoz.

- Korda neka ti ispu*i ku*ac - rekao je Peja.

- Trpim te osam meseci zbog roditelja, izgubio si smisao života, trčiš ovde s krstom. Ti si blam svojih roditelja, sram te bilo! Glisto jedna kišna nabijem te na ku*ac- rekao je Gastoz.

- Pejo prsao si s mozgom, otišao si u ku*ac. Ja sam od

žabe htela da napravim princa, ova zmija ovde - rekla je Ena.

- Ti si iz zatvora - rekao je Peja.

- Pi*ko jedna mala, to mi je hvala?! - rekla je Ena.

- Je l' te je komšija pravio?! Dušu mi nećete uzeti nikada - rekao je Peja.

Autor: Nikola Žugić