Razvezali jezike: Matora i Ivan razočarani u Aneli, ne mogu da veruju da će se posle svega pomiriti sa Đedovićem! (VIDEO)

Nikog ne štede!

Ivan Marinković i Jovana Tomić Matora žestoko su opleli po Marku Đedoviću i Aneli Ahmić, zbog sinoćne emisije u kojoj su bili na korak do pomirenja.

- U njihovoj svađi je bes i afekat, a na mene se naljutio jer sam se ogradila, a poznaje me toliko godina i družili smo se. Marko se nije družio sa Aneli - govorila je Matora.

- Ispada kao da se nisu razdvajali, ona njega voli - dodao je Ivan.

- To sve pada u vodu jer se letos čuo sa Asminom i pripremao se. On je rekao da je nju sve savetovao i da ne bi bila drugo mesto da nije bilo njega. Sa njim možeš lepo da pričaš, ona vrišti. Njima je bes i afekat, a ja kad sam bila sluđena on se smrtno uvredio na mene i tako je počelo naše. Ja sam ustala i rekla da nemam poverenje ni u koga više. Ovo je neki strah. Ja tek sad vidim koliko sam odvratna bila kad sam vrištala i skakala. Kad nema frustracije može lepo da se vodi dijalog. Oni se ljute na komentare, na sve se ljute - nastavila je Tomićeva.

- Nije meni Aneli prijateljica, baš me boli uvo - rekao je Ivan.

- Jako je kvarno to što mi je rekla, rekla je da je jedva čekam da me ljudi vređaju i da udaram glavom. Ona pred emisiju ode kod Miće i traži savet, lepo joj je on rekao: "Je l' istina i laž šta si pričao za Asmina?". Ona se p*pišala po Mići. Meni je čudno da ona nema snage i da mora da se savetuje, ima strah od pitanja i čeka da vidi tok emisije, pa se time vodi - govorila je Matora.

Autor: A. Nikolić