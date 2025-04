Novi haos u Eliti: Sanja ponosno stala iza svake svoje monstruozne izjave, žestoko zaratila sa Enom Čolić (VIDEO)

Pljušte teške reči!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditelj Milan Milošević najavio je novi snimak. Takmičari su imali priliku da vide raspravu Sanje Grujić i Marka Stefanovića. On joj je zamerio jer prva napada Enu Čolić.

- Rekla sam mu da mi ona konstantno dobacuje, petlja se i provocira, a on je njoj rekao: "Prestala je da te dira kad si ti", a ona je rekla: "Baš me briga ja ću nju". Ona konstantno dobacuje, a misli jer sam prećutala da nisam čula. Ja sam rodila sa 18, priča da nisam vodila računa šta radim. Rekla je da je znala da sam nastrana, a pored mene sedi Matora sa kojom je dobra - govorila je Ena.

- Kad sam na svojim nogama nema potrebe da se on meša. Trpi za honorar - poručila je Sanja.

- Marko je njoj rekao da ne provocira, jer Ena neko vreme ne dira prva. Ona ide i dobacuje. Proklela me je juče da padnem i da slomim glavu, a ja više na to neću da odgovaram. Pogledajte osobu koju proklinje. Na Vaskrsu kad je bila žurka provocirala je za jaju i ćevape, to je monstruozno što ona radi - dodao je Dačo.

- Samo da podsetim da je rekla da mi je sin degenerik - dodala je Ena.

- Kad ga je rodila takva. Nju boli jer moj dečko ne muva druge. Vi da biste imale takvog momka morate da budete kvalitetne devojke - rekla je Sanja.

- Navračala si mu sigurno. Meni je par puta bilo žao, ne da mi je jadan, ali mi je bilo žao i zbog toga ne želim da se svađam sa njim - pričala je Ena Čolić.

- Hoće da ispadne da mi njih jadne koji uživaju u ljubavi napadamo. Biser jutra je Markovo vređanje Gastozove pokojne majke. Biser jutra kad me je Sanja gurala i dolazila u krevet i izazivala na fizički kontakt. Vidimo kakav je njihov odnos i kako funkcioniše - dodala je Uroš Stanić.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić