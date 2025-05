Sve što je želela da čuje: Ena Čolić dočekala da je najbliži pohvale, od komplimenata narasla kao kvasac! (VIDEO)

Pljušte lepe reči!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Jovana Pejića Peje i Ene Čolić, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aleksandri Nikolić.

- Lepa si, pametna si i za rijaliti si Bog, imaš energiju, borbena si i ne j*beš živu silu. Ti si svoja i ne slušaš nikoga. Vaš odnos neću da komentarišem, mene taj deo ne zanima. Ja Peju obožavam i da sam starija i da imam sina volela bih da bude kao Peja. On mene nikad nije uvredio, a ti si me napdala jer si mislila da se mi muvamo. On ima staromodne savete koji se meni dopadaju, a ti ono gas. Nisam čula da tako mlad momak ima tako kavalitetne stavove. Šaljem Peju - rekla je Aleksanadra Nikolić.

- Što se tiče Ene ja sam je sto puta izdvajala. Mnogima se ove u kući sviđaš, pa i meni. Uvek sam te izdvajala ovde, naše enerfgije su se poklapale. Jako si elokventna, imaš mnoge kvalitete, lepo izgledaš i ispoljila si loše osobine zbog odnosa sa Pejom. Što se tiče Peje on ima mnogo kontradiktornosti, pričaju da je džentlmen, ali prema meni nije ispao. Tebi prorade kompleksi i osetiš se kao jadnik ako je ne braniš, a ona samo komentariše i ima šta da kaže, a ti si povučen dečak i zato smatram da je nisi dorastao. Nervira me što toliko na tebe utiču komentari prijatelja i povlače te u ponor. Gledaš u njih kao Bogove, lako te manipulišu. Imaš vrlina i mana kao i Ena, ali mi je ona draža i nju ostavljam - govorila je Teodora Delić.

- Što se Ene tiče imamo ekstra odnos od prvog dana, sinoć sam je naribao i neću pričati to za stolom. Enu mnogo volim, nemam puno da pričam o njoj. Što se Pekija tiče isto neću puno da komentarišem jer mu se ne bi svidelo. Mene si uvukao u svađu sa Enom, a to što si dobio nije ti se svidelo. Pozivaš se na majku, a ti si tu majku uzduđ i popreko Eni na fontani kad si joj pobacao pare. Ti si prvi započeo najstrašniju svađu, ali ja želim mirno da privedem rijaliti kraju. Ostavljam Enu, Peju šaljem - govorio je Milovan Minić.

Autor: A. Nikolić