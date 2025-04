Bez dlake na jeziku!

Voditelj najgledanijeg rijalitija u regionu, ali i šire, rijalitija "Elita", Milan Milošević, gostujući u podkastu "Na liniji života" govorio je o svom odrastanju, svom, ali i majčinom, teškom i mučnom životu.

- Ja sam se osećao kao jedinac uvek, ja imam polusestru Miljanu, koja živi u Austriji, ona je od mog oca ćerka iz prvog braka. Moj tata nije voleo ni nju. S njom sam u super odnosima, moja mama je mnogo voli, i ja sam voleo njenu mamu, umrla joj je majka, to je od mog oca prva žena. Odlazim kod nje, da, kada sam kupio kuću, ona mi je prva došla na useljenje, sada se stalno intresuje za moju majku i mnogo ličimo - rekao je Milan.

- Mnogo si težak život imao, da bi se toliko glasno danas smejao - rekao je Nemanja.

- Ja sam uvek bio ispod te linije, ali sam svesno držao konce u svojim rukama. Uvek sam znao da moram nešto da uradim i zato sam otišao iz Sremske Mitrovice, misliš da je meni bilo lako da ostavim majku?! Ne podnosim ni Mitrovicu niti svoju kuću, ne podnosim, sve me veže za ružno. Kao da ulazim u kuću strave i užasa, katastrofa! On nas istera u pola noći i mi idemo kod komšinice, međutim, kako vreme prolazi, neće da nas prime, jer oni naj*bu, jer on njih napadnu, šta se oni mešaju?! Kako mi da zovemo policiju?! Komšije čuju jauk i vrisak i zovu policiju. Sledeći put kada se napije ide da raspravlja sa tim koji je zvao policiju

- Da li si nekada osetio zahvalnost što je on bio tvoj otac - pitao je Nemanja.

- Ne, ni zbog čega. Iskreno da ti kažem, postoje samo loše emocije kada je on u pitanju, ja sam njemu oprostio, ali mu nikada neću zaboraviti. Toliko je bio loš čovek prema nama da mu nikada neću oprostiti što je propustio šansu da bude dobar otac i dobar muž, to nikada nije bio. Svaki put kada vidim majku, setim se tih batina i zato kažem da bi ona trebala da odmori od svega toga. Mnogo bede i batina je prošlo, mnogo svega! Mi smo živeli katastrofa...Možda jesam tužan u dubini duše, ali ja to ne osećam. Imao sam jednu fazu pre sedam, osam meseci, sedim kući i vraća mi se sve živo, i plači i plači...To je trajalo danima, ja kažem najboljem prijatelju, vraća mi se film šta sam preživeo, a mrzim kada sebe neko sažaljeva! Bilo mi je nešto teško, ne znam šta mi je evociralo uspomene da mi se vrati šta sam sve proživeo, šta sam sve bio i čime sam se bavio. Ja sam živeo u prostoriji za odlaganje smeća, nisam imao prozor u stanu, ja sam tu živeo do 2017. godine, odatle sam ušao u "Zadrugu". Ja sam se trudio da ona maksimalno sve ima, ona se leči već 20 godina - rekao je Milan.

- Pasoš, dete, šta se dogodilo s tim - pitao je Nemanja.

- To sam samo napomenuo, nisam nikada ispričao. Ja sam bio na moru u Sutomoru sa dve drugarice, jedna mi je postala kuma pre 10-ak godina. Vraćali smo se vozom, ja sam nosio pasoš. Prošlo je jedno desetak dana od mog povratka u Sremsku Mitrovicu i dolazi policija kod mene kući, kaže: "morate poći sa nama u stanicu", ja u šoku! Ništa mi ne govore! Ja došao tamo, sedi inspektor jedan, vidim da je katastrofa prema meni nastrojen, namrgodio se kao da će da me kazni. Kaže mi: "Kome si prodao pasoš?", ja rekoh: "Molim?! Ja prodao pasoš?!", da bi se na kraju ispostavilo da čovek koji je meni ukrao pasoš, hteo je da pređe granicu sa mojim pasošom, a ukrao dete od bivše žene. Sa mojim pasošom koji je ukraden, meni su ukrali pasoš u Sutomoru, ja to nisam ni primetio - rekao je voditelj "Elite".

Autor: Nikola Žugić