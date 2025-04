Trese mu se tlo pod nogama! Ana Nikolić saznala za nove Kordine prevare, on nastavio da laže: Je l' ti sumnjaš u mene? (VIDEO)

Trese mu se tlo!

Rada Vasić i Ana Nikolić vratile su se u Belu kuću nakon četrdesetodnevnog pomena Radetu Vasiću. Stefan Korda ih je odmah sačekao i odvojio Anu kako bi što pre porazgovarali.

- Mile je jako ljut na tebe. Sve su setre ljute na tebe osim Slađe. Dobila sam poklon od Ivane - rekla je Ana.

- Jesi joj rekla za onog lika? - pitao je Korda.

- Nismo došle do te teme. Nisam smela da pričam ni sa Ivanom. Telefon nisam ni videla, bili smo ujutru kući - rekla je Ana.

- Jesu te pitale kakav sam prema tebi? - pitao je Korda.

- Rekli su: "Ju, šta ti uradi ona bu*ala. Čuvaj se one bu*ale". Mile je jako ljut. Rekao mi je da te podsetim šta ste pričali. Svi su ljuti sem Slađe, pozdravila te, rekla je: "Pa nije je*bo" - rekla je Ana.

- Sad si se vratila, je l' hoćeš da ostanemo zajedno? Ja osam odlučio da budem mnogo dobar prema tebi, da ne pravim s*anja, da ne spominjem Mileta - pitao je Korda.

- Čekaj, tek sam došla, puna sam utisaka. Poklonila sam Miletu auto. Kakav auto je Ivani muž kupio! - rekla je Ana.

- Hoćemo živeti zajedno? - pitao je Korda.

- Dobro, dobro - rekla je Ana.

- Kad izađemo napolje, kako se dogovorimo tako će biti. Ja hoću da budemo zajedno - rekao je Korda,.

- Svi su protiv naše veze. Svi koji su bili na groblju su protiv - rekla je Ana.

- Je l' ti sumjnaš u mene? - pitao je Korda.

- Ja ne mogu da ti kažem da si super i da ostanem sa tobom, a da posle napraviš s*anje. To što se grlimo i ljubimo, moji su zgroženi. Ivana mi je prepričala prepisku sa jednom iz Sombora. Ivana mi pokazala prepisku, videla sam, prvi si se javio devojci. Ne možeš da me lažeš jer sam videla, ima crnu kosu. Pričao si joj da ulaziš u Elitu 8, bićeš poznat, ona te pitala: "Kako si uspeo", a ti si rekao: "Preko devojke, ona je poznata". Posle toga ti je rekla da ti ne pravi problem zbog devojke, a ti si joj napisao: "Ne, videćemo se kad izađem iz Elite, niko neće znati", poslao si joj broj telefona. Rekao si joj da izlaziš da se čujete na dva minuta, rekao si joj i kad izađeš da ćete ići zajedno na odnos, a ona te pitala: "Kako ćemo kad imaš devojku",a ti si rekao: "Ona za to neće ni znati" - rekla je Ana.

- Ja sa njima teram cirkus, kao i oni sa mnom. Kao da ću ja ići u Sombor više - rekao je Korda.

- Jedna je poslala poruku Ivani: "Gledam ovog nasilnika Kordu, ja sam imala isti problem kao tvoja sestra Ana. Možeš misliti kako se ponašao prema meni kad nisu bile kamere" - rekla je Ana, pa dodala:

Autor: A.Anđić