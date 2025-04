Pokušao da spusti loptu, ali bezuspešno: Aneli nastavlja da vređa Luku, njegovi živci sve tanji! (VIDEO)

Suzdržava se!

Luka Vujović pokušao je razumno da porazgovara sa Aneli Ahmić i spusti loptu, ali ona nije mogla da izdrži da ga ponovo ne uvredi. Naime, Luka je zamolio Aneli da ga više ne vređa i da mu ljubav pokazuje delima, a njoj se to nije dopalo.

- Je l' imamo tri godine, koliko godina imamo? Ti si ta koja govori o ljubavi, a ne pokazuje dela. Tebi je sve malo, malo ti je dok sam brižan prema tebi i ljubim te - rekao je Luka.

- Je l' ja nisam brižna prema tebi? - upitala je Aneli.

- Jesi, ali džaba ti sve to kad me vređaš. Evo nemoj nijednom da mi govoriš da me voliš, samo se ne ponašaj normalno - rekao je Luka.

- Tebi sve moje smeta, evo uživaj sada i neka ti smeta sve. Daj mi jastuk i uživaj ovde sam, nek budem ja najgora - rekla je Aneli.

- Idi - rekao je Luka.

- Pa ti si me izbacio, jesi li? - upitala je Aneli.

- Je l' sam ja pekinezer? - upitao je Luka.

- Što se smeješ? Vau, jako si duhovit sada - rekla je Aneli.

- Što sad stavljaš čepove? - upitao je Luka.

- Da, hoću da ćutim - rekla je Aneli.

- To ti je najpametnije, ćuti i uživaj u čepićima - rekao je Luka.

Autor: N.Panić