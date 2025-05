Bilo bi mu lepo pored mene! Sofija progovorila o TRUDNOĆI, pa priznala šta oseća prema Marku, Sanju zalepila za dno (VIDEO)

Opa!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Sofijom Janićijević.

- Sofija jesi li trudna? - pitao je Darko.

- Bože, ne. To je sto posto. Imam problem kao što su imale devojke prošle sezone probleme da im kasni ciklus. Prvo mi je kasnilo tri, a sad pet, nikako da krene. Ne postoji mogućnost, taman posla. Malo spavam, ne krećem se kao što se napolju krećem - rekla je Sofija.

- Šta se dešava sa Terzom? - pitao je Darko.

- Uošte se ne obazirem na njega i njegove psovke. Ne interesuje me šta dečko priča. U glavi sam presekla da je kraj i ne interesuje me više. Mene krivi i tvrdi da se ja perem. Nikad ranije nisam ušla brzo u odnos, sa njim sam ušla brzo. On je mislio da izlaskom iz naše veze da ću se zaljubiti i ko zna šta raditi. Nije mogao da me proceni. Ne radim to nikad, pa ni ovde. Mene ne može da sroza. Rekao je za Milicu da jedva čeka da izađe napolje da pokaže ko je ona. To što je rekao da sam Milica sa Aliekspresa, ona je njemu bila najgora, a onda najbolja, sad opet ne valja. Ne bi to rekao Dači, nego je dobro da narod čuje kako on Milicu brani. Nekontrolisano mu je ponašanje. Treba da je brani i ne može da dozvoljava da svako ispira usta sa njom, ali je dao za pravo Dači da može tako nju da prokomentariše

- Jesi li bacila oko na Marka? - pitao je Darko.

- Marko je ekstra. Ponizio se, srozala ga je. Ne znam zašto to trpi. Jedino da dokaže roditeljima da on može bez njih i da im da do zanja da može biti samostalan i bez njih. Očigledno ne može bez njih, ona je blam, na svaki načing da srozava. Ona ga hvali samo za stolom, da u lajvu pokaže narodu kako je veza puna emocija i ljubavi. Veza je puna laži i prevara, obmana. Ja sam jedno kuče udomila, pošto ona kaže da je on kuče. Njemu ništa ne bi falilo pored mene. Više bi bio srećan, ne bi bio agresivan i ne bi nosio kačket. Stvarno je lep i kad se smeje i kad ne nosi kačket. On priča ono što mu ona kaže i ono što ona mora da čuje

- Munja i Terza? - pitao je Darko.

- Oni s einače ne podnose, rijaliti drugari. Munji se jako sviđa Ena. U tim nekim momentima, kad je bila žurka igrao je sa Enom, a to je Munji zasmetalo. To je njihov pravi odnos na nominacijama

- Da gori kuća, da li bi pre spasila Kačavendu ili Sandru? - pitao je Darko.

- Kačavenda je glasna, ona bi vrištala, ajde Sandru - rekla je Sofija.

Autor: A.Anđić