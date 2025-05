SRAMOTA ME JE DA SE RASPRAVLJAM S NJOM: Anđela progovorila o Eni Čolić nakon saznanja o PLJUVAČINI, pa perfidno ponizila Aleksandru: Sačekaj ŠIPKU da ti donesemo (VIDEO)

Šok!

Voditelj Milan Milošević najavio je učesnicima sledeći video snimak na kom su imali priliku da vide kako Aleksandra Nikolić i Ena Čolić blate u izolaciji Anđelu Đuričić.

- Super, ima pravo na svoje mišljenje, nemam problem s njihovim mišljenjem - rekla je Anđela.

- Naravno da mi je drago, jer se čuje kako pričam sa strane. Ona je mene izvređala, nikada joj nisam uzvratila. Onda je došao ovaj mali koji me vređa 24 sata, vređa me i govori mi da sam ku*va, a kada sam pukla, rekla sam da počisti to ispred izolacije, jer sam pukla više - rekla je Ena.

- Ja sam Uroša pre četiri nedelje, kada se posvađao sa Enom, pred kraj emisije se posvađao, ja sam ga tešila zbog svega što je Ena njemu rekla i on tebi, tada ti je rekao da širiš noge i da si ku*va i svašta nešto ti je rekao. Mnogo me je sramota da se raspravljam sa Enom Čolić. Ne bi me bilo sramota da se raspravim sa Sandrom, sa Teodorom - rekla je Anđela.

- Omalovažava i ponižava - rekla je Ena.

- Ja sam htela da kažem da je ona jako drska, ona kaže: "šta je, šta je, progutaj", pa normalno da će dečko da odreaguje zato što je drska - rekla je Aleksandra.

- Sačekaj šipku da ti donesemo - rekla je Anđela.

- Mojoj devojci čizme da čistite, sunđer u ruke i perite, ceo dan da ribate - rekao je Gastoz.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić