Bez dlake na jeziku!

Prijatelj Nenada Marinkovića Gastoza, Pegi, prokomentarisao je njegov sukob sa Enom Čolić, koji je totalno eskalitao tokom emisije ''Pitanja novinara''.

Kako gledate na to što je prijateljstvo Gastoza i Ene naprasno napuklo?

- On nije prvo Nenad s kojim sam ja godinama funkcionisao, sada je ušao u sukobe sa većinskim delom učesnika, ali ga razumem, jer ne može ni svakom da ćuti. Ena mi se nije dopala kad je ušla. Delovala je arogantno i prepotentno. Imam pogan jezik, kao i većina devojaka u Eliti. Ena zaslužuje sve što joj se događa. Jedno vreme sam je žalio, ali sad sam uvideo kakava je. Ona je jedna od onih koja je upropastila svog momka. Pre nje, on on je bio momak za poželeti da udaš ćerku, ali je pored nje pokazao neku tamnu stranu. Ne mislim da ga je u potpunosti ona iskvarila, ali definitivno ima tu njenog udela. Gastoz je samo odbranio Anđelu od Ene. On brani svakoga, ostaću dvosmislen i u rečenici:''žena može da usreći, ali i da unesreći čoveka''. Ako se osvrenam na Enu, ona mora da zna da se sve čuje što govori, treba i sama da pazi na pogane stvari koje priča. Samo ću još da kažem i da ja znam Gastoza godinama, ali da nikada nisam video Enu, to govori koliko su oni bili bliski, kao što je ona tvrdila.

Autor: S.Z.