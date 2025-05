Zakucao za sam kraj: Karić ispalio još jedan rafal po vezi Anđele i Gastoza, ovo je bilo žestoko! (VIDEO)

Za nju našao opravdanje, a on mu je veliko razočaranje!

Tokom "Igre istine" Stefan Korda odgovorio je na pitanje o intimnom odnosu sa Anom Nikolić dok je njena majka bila kod lekara.

- Naravno da to nije istina. Mi ne bismo to radili kad njoj ne bi bilo dobro i kad je otišla u bolnicu. Ko je to slagao? - rekao je Korda.

- Mi smo prve komšije i rekli smo da to nismo čuli, a ni videli - dodala je Anđela.

- Ja sam video da je bila vatačina - poručio je Stanić.

- Ja sam te zezala, a ti si počeo da se smeješ - rekla je Matea.

- Nismo imali s*ks i nismo se vatali. Ja imam problem intimni i nisam mogla i da sam htela - pravdala se Ana Nikolić.

- Imam pitanje za Karića, kakvo mišljenje imaš o Anđeli i Gastozu? Opširnije mi to reci

- O Anđeli sam uvek imao lepo mišljenje, iznenađuje me nekim postupcima, ali mi je jasno u kakvoj se situaciji nalazi i da stvari koje zamera sad ovde mora da opravda. Ja zbog toga pravdam njene loše postupke. O Gasotozu sam imao lepo mišljenje, kako se bliži kraj sve mi imam gore mišljenje i sve mi je gori. Kad smo van stola imam lepo mišljenje, ali za stolom kao da se demonizuje - pričao je Karić.

- Sve po zasluzi - dodao je Gastoz.

- Pitanje za Uroša, da li možeš da p*dneš kad ti je unutra? - pitao je Stefan.

- Blam, kakva mržnja. Verujem da znaš iz ličnog iskustva, o s*ksu ne pričam. Anđela, navedi mi tri najveće ljige u kući - rekao je Uroš.

- Neka to bude Ivan Marinković, Slađa i Aneli, ali ima još velika je konkurencija - odgovorila je Anđela.

Autor: A. Nikolić