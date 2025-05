Luki samo fali šampanjac da nazdravi: Sa osmehom na licu slavi što je Aneli vicešampionka na anketi za najmanje samopoštovanja! (VIDEO)

Presrećan!

Voditelj Milan Milošević saopštio je da je Aneli Ahmić na drugom mestu na anketi za osobu sa najmanje samopoštovanja.

- Mislim da je razlog ova poslednja svađa, ali i kad je Luka ponižava kroz šale, a ona se smeje. Nije lepo to reći devojci, ali jako je glupo da ga mi osuđujemo kada se ona tome smeje. Njih dvoje u svađi izgovaraju strašne stvari jedno drugom, ali ima dosta stvari gde ona pokazuje da ima samopoštovanje - rekao je Karić.

- Uvek kad dođeš na tu anketu, to su poslednje stvari koje ljudi gledaju. Izgubila je samopoštovanje pomirenjem sa Đedovićem i to je to. Smatram i da je uticalo na nju što je dozvolila Luki neke stvari, a gledaoci jako dobro znaju da sam se ja za uvrede njoj izvinio i da sam bio uz nju sve ove mesece - rekao je Terza.

- Gledaoci su gledali večeras šta mi je Luka govorio i kako me ponižavao, najgore moguće stvari mi je izgovorio i mislim da je to iz ljubavnog odnosa - rekla je Aneli.

- Meni je dno dna što se baziraju na Luku. Nije pokazala samopoštovanje ulaskom u kantu, mešanjem u tuđe odnose, nabijanjem na p*lne organe i tako dalje - rekao je Uroš.

- Ja sam sto posto ubeđen da je zbog Đedovića. Ne verujem da ljudi samopoštovanje nabrajaju zbog odnosa - rekao je Luka.

- Aneli da li misliš da si pokazala samopoštovanje prema sebi i da ponovo tražiš Luki da završi u tebe? Posle svega onoga što si prošla sa Janjušom - rekao je Marko.

- Ja njemu nisam tražila, ne može se uporediti Luka i Janjuš. Ja sam htela Janjušu da rodim dete - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić