Ona je kraljica trotaoara: Sanja opelela po Aneli, otkrila sa kim je Asmin varao, ubeđena da je Stanija samo kolateralna štata! (VIDEO)

Sledeće pitanje je bilo za Luku Vujovića.

Zašto si toliko zamerio Aneli što te nazvala Fićfirićem, što ruku na srce znači uglađeni folirant kome se ne može verovati? Čemu drama?

- Ona može tako da me naziva. Nisam to znao. To mi je srednje ime. Stvarno ne znam definciju. Za muškarčinu kao što sam ja to je jedna jako teška reč. Ona to ponavlja, pa me onda tako drugi zovu. Nakon reči koje sam ja njoj izgovorio, a i ona meni, fićfirić je ništa - rekao je Luka.

- Kakve uvrede i morbidne stvari Sanja govori, ovo je ništa - rekla je Aneli.

- Tebe najlepše bajke ne mogu oprati svojih dela - rekla je Sanja.

- Ti ćeš ovde nešto pričati, a išla po grupnjacima, Mima te ovde prikrivala - rekla je Aneli.

- Ona je kraljica ali trotoara - rekla je Sanja.

- Ti si mi neki dan govorila da sam ti prelepa. Kad si ragala tada ili sada? Obraćaj se Markovomtati. Sanja je najveće zlo u kući. Imala sam mišljenje da je pametna i solidna devojka. Promenila sam mišljenje. Ovo je tako jedna morbidna i zla osoba. Navlači ovog momka da iznosi morbuidnosti. Ne znam kako ona zna da me Asmin varao dok sam bila na operaciji - rekla je Aneli.

- Znam devojku iz Sremske Mitrovice. Stanija je njena samo kolateralna šteta. Vešto je iskoristila u medijske svrhe. Kad je Đedović potvrdio sve Asminove priča poslao joj je šampanjac i čestitku - rekla je Sanja.

Đedoviću, koliko su ti bili smešni jadni ljudi koji su iz čiste sujete prema Aneli i Tebi,a da nisu uopšte shvatili zbog čega ti se izvinila? Treba da nastavite da se družite jer ste prezabavni.

- Oni i dalje ne znaju zašto mi se izvinila. Trenutno plivam u mnogo većim fekalijama od mojih i Anelinih - rekao je Đedović.

- Kad se samo setim Sitinih si*a i reči kad mi je Aneli rekla da joj je najgore da Marko nastavi da priča o njenim si*ama. Tvoji najbolji prijatelji ANđela i Gastoz su u najvećim go*nima - rekao je Ivan.

Anđela, gde nađe sve te drugove kod koga se živi, voze mercedesi, troše pare?

- Jedini dečko koji se oglašava. Ne znam koji svi drugovi. Neću pljuvati one koji govore najgore stvari o meni - rekla je Anđela.

- Čija je to kuma? Kaže da je upoznao to veče sa tobom - pitao je Milan.

- Moja. On ide po emisijama i trudi se da dokažem nešto, ja se objašnjavati neću - rekla je ANđela.

- Gde ima da se nađu drugovi kod kojih će biti po ceo dan na jahti? Čuli smo da joj je kupovao i garderobu - rekla je Slađa.

Za šta atčno tužiš Pavla? Tužiš ga što te izdržavao?

Jedino sam priznala za auto - rekl je Anđela.

Autor: A.Anđić