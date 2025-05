Peju ne zanimaš, a ovog k*rvara zanima svaka: Ena Čolić raspalila novu paljbu po Anđeli i Gastozu, od ovih reči nije im bilo dobro! (VIDEO)

Rat do istrebljenja!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditeljka je pročitala pitanje za Enu Čolić.

- Što napadaš Anđelu, a ne smeš Galeta? - glasilo je pitanje.

- Gastoz ne dira mene, samo me ona dira. Sad ću opet da ih potkačim, pošto ne smem, kako je komentarisao da je Karić ljubomoran kako ne može da nađe ljubomornu devojku, swetimo se da je prelazila preko s*ksa, pa je sad njegova devojka i bila je šema njegovog druga. Anđela prihvata sve i ne samo od Gastoza - govorila je Ena.

- Pitanje je zašto ne smeš na Gastoza, a ti opet na mene - dodala je Anđela.

- Znam šta pričam, upravo sam potkačila i njega - rekla je Ena.

- Anđela još nije stigla do tog nivoa liberalnosti da se j*be sa dva ortaka, moraćemo da poradimo na tome - poručio je Gastoz.

- Opet je promenio priču, ko sad veruje? - pitala je Ena.

- Znamo da si bila sa Matejom i Filipom - rekla je Đuričićeva.

- I ti sa Pavlom i Gastozom. Anđela, krpom da bi bila prihvaćena. Ne daj Bože da Gastoz završi u izolaciji sa Sofijom ili sa Mrvicom. Ti Peju ne zanimaš, a ovog k*rvara zanima svaka - govorila je Čolićeva.

Naredno pitanje bilo je za Sofi Tikačenko.

- Zašto izbegavaš Peju kad priđe u donji dom? - glasilo je pitanje.

- Ne izbegavam Peju, nego znam da to Eni ne bi prijalo. On kad se meni obrati uvek je bio u svađi sa Enom, pa nije nešto zanimljivo. Neke bezvezne šale. To je bilo davno, pre par nedelja - govorila je Sofi.

- Više puta sam pohvalio Sofi. Ona i Mateja su super par, nisam je nikad muvao. Ona se uplašila Ene, pa možda misli na to. Seo sam par puta gde Stefan sedi, nemam problem da sedim gde god - dodao je Peja.

Autor: A. Nikolić