Dovoljno sam gazio sebe: Luka zauvek otpisao Aneli, više ne želi da moli za ljubav! (VIDEO)

Više ga ne zanima!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditeljka Ivana Šopić podigla je Luku Vujovića kako bi progovorio o svojoj vezi sa Aneli Ahmić.

- Koliko te boli što stalno pominje Karića i Janjuša? - upitala je Ivana.

- Ne boli me, ali Uroš je stalno ranije pričao da je zaljubljena u njega. Mene za Stefana ne boli, ali za Janjuša me boli jer sam joj ja dečko. Ona meni zamera, a ne gleda šta ona radi. Ne znam kako više da reagujem na to što ona kaže da ja nju napadam, a ona uvek mene napadne prva. Ja sam pokazao najgoru stranu sebe, izgovorio sam reči koje ne priliče jednom muškarcu - rekao je Luka.

- Je l' imate vi odnos bez Dače i Đedovića? - upitala je Ivana.

- Imamo, ali samo kada smo sami. Mi kada smo sami, nama je prelepo, ali ovde je to haos. Izneverila me kao čoveka, to nikad neću oprostiti - rekao je Luka.

- Šta misliš kako tvoj otac reaguje na reči da je poremećen? - upitala je Ivana.

- Pa kako može da se oseća?! Ona misli da on nju pljuje, ali nema dokaz - rekao je Luka.

- Koliko te boli što ne veruje u tvoju ljubav? - upitala je Ivana.

- Stvarno me više ne zanima, kada prođe vreme će videti da li sam bila iskren. Ja sam siguran da ona zna da se ogrešila od mene i zna da sam je iskreno voleo. Ja nikada ne bih rekao da me ona ne voli, a ona to priča. Ona je meni lično brisala suze ispod pokrivača nakon što me povredila - rekao je Luka.

- Da li ćeš se boriti za ljubav? - upitala je Ivana.

- Pogazio sam svoju porodicu, pogazio sam sve i time dokazao da imam emociju - rekao je Luka.

- Koliko se osetiš poniženo kada te optužuje da sve radiš zbog podrške? - upitala je Ivana.

- Jutros smo pričali da je moguće da ću biti u superfinalnu među deset, a da će ona biti u top tri. Ona je meni rekla: ''Kada izađeš, glasaj za mene'' - rekao je Luka.

- Ja nemam volju da pričam od njega jer skače kao skakavac. Meni bude krivo kad preteram jer imam emocije. Ja sam - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić