Gastoz ponovo prvi na tapetu za blaćenje: Milena ga brutalno napljuvala, više joj se ništa ne dopada! (VIDEO)

Mutna priča!

Nenad Marinković Gastoz i ovog jutra bio je na prvi na tapetu za blaćenje kod Milene Kačavende, te ga je lepo opljuvala sa svojim klanom.

- Ne znam da li ste čuli kada je voditelj pitao Gastoza: ''Da li ćeš se pomiriti sa Pavlom'', a on je rekao: ''Pa treba neko da me vozi na nastup'' - rekla je Sofija.

- Baš je smešno, nema šta. Juče je ispalo kao da se pokajao što se posvađao sa Pavlom. Ispada kao da je ona napravila sr*nje i da je on brani, a ustvari je situacija obrnuta - rekla je Milena.

- Da - rekla je Matea.

- Evidentno je da se ona zaljubila i da joj je stalo, ali Anđela nije nimalo glupa. Ona se razume u rijaliti i ja sam prolupala kad je on krenuo da obrće i šalta. Vrti nam mozak i kuva, on hoće da izvrti ploču na nas, a on sumnja. Ona je rekla da neće da upliće svoju kumu jer ima savršen život, a Karić je rekao: ''Ispašće do kraja da štitiš kumu''. Ne mislim da je polazna tačka Pavlu uopšte Anđela nego Gastoz - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić