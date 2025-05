Jeftin pokušaj spinovanja priče Milene Kačavende: Gastozu probala da zamaže oči i opere se od svih bljuvotina, Đedović ga raskrinkao! (VIDEO)

Hit!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Anđelu Đuričić.

- Anđela lepotice, zar ne misliš kad pričaju o tebi da trebaš da upališ Helgu? - glasilo je pitanje.

- Helga je tu, ali nemam više želju i potrebu da se nerviram. Ja kad uđem u neku raspravu, ja se iznerviram i zacrvenim. Meni je ovo presmešno i nemam potrebu da se pravdam jer ne lažem. Ja ne lažem, a što se njega tiče već je znao brutalno sve. Vrlo dobro znam kako Gastoz funkcioniše i zato se ne potresam. Svesna sam njegove emocije prema meni i znam što ovo radi - rekla je Anđela.

- Kačavenda, danas si pričala o procentima? - upitao je Milan.

- On je došao zaleđen sa intervjua i ćutao je dva, tri sata. Prvo sam pomislila da je zbog procenata, ali on mi nijednom u toku noći rekao zbog čega je on tužan. Ja nisam mogla da znam što je nervozan. Komentarisali smo Marko i ja da je on poslednjih dana totalno pogubljen. Očekujem da dođe i da mi kaže neke stvari. Anđela njega brani životom, a on nju ne i meni je to čudno. Ukoliko je moj i Gastozov odnos otvoren, on stvarno mora da priča sa mnom otvoreno. Ja sam ovde čista kao suza, nijednog trenutka nisam pokazala sumnju prema njemu, a sada sam pokazala jer nije našao za shodno da popriča sa mnom. Ukoliko ti ustaneš ovde i kažeš da ti je žao što si prokomentarisao Pavla, ne znam kako drugačije da mislim ako se ti tako ponašaš - rekla je Milena.

- Ti čoveka pljuješ danas u hotelu, sada samo što ga ne izljubiš - rekao je Milan.

- Ja ga znam odavde i imam svoje mišljenje o njemu koje je nepromenjivo. Sada kada mi se ne sviđa ono što vidim, ja to komentarišem - rekla je Milena.

- Ona i ja smo pričali i ona je iznela svoju teoriju, a ja moju. Ja ne mislim da su procenti i mislim da je posle one izjave da se kaje za Pavla, deluje mi da kao da ovakvim odnosom prema Anđeli hoće da se opere kod Pavla u očima i da izbegne taj sukob zato što je ispao loš prijatelj. Ona tvrdi da nije bila u vezi, a meni ovo deluje pranje od toga njegovo - rekao je Đedović.

- Znači on željom da se izbegne ta tema kalja nju? - upitao je Karić.

- Da, upravo to pričam. Meni je čudno da on ne može da odgovori Pavlu, Pegiju, Keti i tako dalje. Zato mislim da on pokušava da izbegne celokupno. On odaje utisak da joj ništa ne veruje, a ako si poverovao što pominješ to? - upitao je Đedović.

- Što ja moram da joj verujem, ako sam njoj niko? - upitao je Gastoz.

- E, znao sam da će ti to biti vadilica. Ti si se uhvatio za to što ona priča, a ona je to rekla u besu i kasnije u toku pretresa. Očigledno je da su oni hteli da se ovo zataška, a ja verujem Anđeli - rekao je Đedović.

- Ja sam danas rekao šta sam imao. Mislim da je Gastoz svestan koliku podršku ima, ali se takmiče ponekad međusobno. Mislim da je njega povredilo što je saznao da Anđela nije obučena na klipovima. On je pokazao da mu Pavle nije bitan i svaki njegov novopečen prijatelj će biti na oprezu - rekao je Karić.

Autor: N.Panić